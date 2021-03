Facebook bloqueia Nicolás Maduro por este partilhar ‘notícias falsas’ sobre o coronavírus

As redes sociais são o meio preferido dos políticos para comunicar. Contudo, como já vimos no caso de Donald Trump, as empresas por trás destes serviços têm cada vez mais uma posição de força, contra personalidades que usam estas redes para propagar mentiras e notícias falsas. Agora, foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi bloqueado no Facebook.

Segundo a rede social, Maduro estava a partilhar ‘notícias falsas’ sobre o coronavírus.

Quem ouve falar Nicolás Maduro sabe que as suas posições são de confronto, de ameaça e acusação. Ainda recentemente o presidente da Venezuela referiu que não autorizará que a vacina AstraZeneca seja usada no país devido aos efeitos que tem nos pacientes.

Contudo, várias entidades reguladoras referiram que esta vacina poderá ter um risco raro, mas que os benefícios continuam a ser superiores a esse risco.

Nicolás Maduro viola regras do Facebook

Nicolás Maduro publicou um vídeo promocional sobre um remédio “milagroso” que supostamente neutralizaria o coronavírus.

O Facebook bloqueou a página do presidente venezuelano por violar políticas contra a divulgação de informações falsas sobre o coronavírus ao promover um medicamento que, sem provas, afirma poder curar a doença, confirmou sábado um porta-voz da empresa.

Maduro em janeiro descreveu o Carvativir, uma solução oral derivada do tomilho, como um medicamento “milagroso” que neutraliza o coronavírus sem efeitos secundários. Uma alegação que os médicos dizem não ser apoiada pela ciência.

O Facebook abateu um vídeo em que Maduro promove a droga, porque viola uma política contra falsas alegações “de que algo pode garantir a prevenção da contração da COVID-19 ou pode garantir a recuperação”.

Seguimos as orientações da OMS que dizem não haver atualmente medicamentos para curar o vírus. Devido a repetidas violações das nossas regras, congelaremos também a página durante 30 dias, período durante o qual será apenas de leitura.

Referiu o porta-voz do Facebook à Reuters.

Gotas milagrosas que curam a COVID-19

No vídeo, Maduro diz que o Carvativir, ao qual se refere como “gotas milagrosas” do médico venezuelano do século XIX José Gregorio Hernandez, que foi beatificado pela Igreja Católica Romana, pode ser usado preventivamente e terapeuticamente contra o coronavírus.

Segundo o porta-voz da rede social, os administradores da página foram notificados da violação das regras. A conta de Maduro na plataforma de partilha de fotos Instagram, que é propriedade do Facebook, não será afetada.

O Ministério da Informação da Venezuela recusou-se, por enquanto, a comentar.

Maduro acusa a rede de ter uma tratamento injusto

Está cada vez mais feroz o braço de ferro entre Nicolás Maduro e o Facebook. Aliás, o presidente disse em fevereiro que os vídeos “censurados” pelo Facebook mostravam o Carvativir.

Ele disse no passado que ele e os seus aliados têm sido tratados injustamente por empresas de comunicação social, incluindo aquilo a que ele chama suspensões arbitrárias de contas.

Maduro utiliza frequentemente as redes sociais, incluindo Facebook e Twitter, e tem ocasionalmente transmitido discursos através do Facebook Live.

Os números oficiais da Venezuela a partir de sexta-feira mostraram 154.905 casos de coronavírus e 1.543 mortes, embora os críticos da oposição digam que o número real é provavelmente mais elevado devido a testes limitados.