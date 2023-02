Última hora: Balão espião chinês foi abatido pelos EUA (veja o vídeo)

É o tema do momento e, apesar de muitas notícias, ainda pouco se sabe! Segundo a imprensa internacional, o balão espião chinês foi abatido pelos EUA por este sobrevoar o território.

O aparelho caiu sobre o oceano Atlântico e agora deverá ser investigado pelas autoridades americanas.

De acordo com uma fonte militar, segundo revela a agência noticiosa Associated Press (AP), o Governo norte-americano já tinha planos para derrubar o balão logo que este se encontrasse a sobrevoar o Oceano Atlântico.

Veja o vídeo que mostra o balão a cair no Oceano Atlântico

De relembrar que as autoridades norte-americanas dos Estados Unidos e o Canadá detetaram um balão "espião" a sobrevoar o espaço aéreo dos dois países no dia 3 de fevereiro.

Segundo um responsável da defesa dos EUA, tratava-se de um balão chinês de alta altitude a sobrevoar locais sensíveis, com o objetivo de recolher informações.

As autoridades terão decidido não abater o balão devido ao risco de atingir a população das regiões em causa. O balão foi avistado no espaço aéreo norte-americano durante dois dias, o que faz aumentar ainda mais a tensão nas relações entre os EUA e a China.

De acordo com informações do de monitorização de aeronaves FlightRadar24, uma ferramenta padrão de investigação de alta altitude tornou-se a aeronave mais "rastreada" do mundo depois que milhares de pessoas a confundiram com o suposto balão espião chinês. Este sábado o FlightRadar24 atualizou o rótulo para esclarecer que se trata de uma aeronave controlada pelos Estados Unidos, escrevendo: “Desculpe, este não é um balão chinês” - saber mais aqui.