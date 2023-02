Como desativar o retorno de chamadas perdidas do ecrã de bloqueio do iPhone

Se é um utilizador de iPhone, provavelmente já reparou que quando perde uma chamada e esta fica nas notificações do ecrã de bloqueio, ao clicar nela a chamada é retornada para o número que lhe ligou. Esta é uma funcionalidade que pode ser muito prática para uns, mas muito incomodativa para outros.

Portanto, se está farto de retornar chamadas involuntariamente, descubra como desativar esta funcionalidade facilmente.

Se não quiser a configuração de retornar automaticamente uma chamada perdida a partir do ecrã de bloqueio do iPhone, e preferir retornar chamadas manualmente, pode desligar esta opção de forma bastante fácil acedendo às "Definições" do seu smartphone.

Como não permitir a devolução de chamadas no iPhone

Para desativar esta opção, que aborrece muita gente, basta seguir estes passos:

1. Aceda às "Definições" a partir do ecrã principal do seu iPhone.

2. Agora, vá a "Face ID e código".

3. Insira o código de desbloqueio do seu iPhone.

4. Finalmente, arraste para baixo e desative a opção de "Devolver chamadas perdidas".

Com esta configuração, o seu iPhone deixará de lhe permitir devolver as chamadas perdidas a partir do ecrã de bloqueio com o tal simples clique.

A alteração da opção apresentada acima deverá impedir a devolução automática de chamadas perdidas no ecrã de bloqueio do iPhone. Outra opção é desativar as notificações, mas essa não será, de todo, a opção mais eficaz para resolver o problema.

No entanto, e se for uma pessoa que vê este retorno de chamadas como algo prático, provavelmente depara-se com a necessidade de identificação facial, o que tira um pouco dessa praticidade. Uma opção é desativar o Face ID, e sim, pode usar um iPhone sem Face ID, o que apenas o obriga a introduzir um código de acesso de cada vez que ligar às pessoas que tentaram entrar em contacto consigo.

