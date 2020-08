Apesar de não existirem restrições quanto às deslocações para os locais de trabalho, são muitas as empresas que vão continuar em teletrabalho. Pelo menos até a situação de pandemia mundial estar controlada. O mesmo se passa com o ensino. As escolas vão abrir portas, mas certamente que muitas soluções de ensino vão continuar a ser feitas à distância.

Assim, com os olhos postos nesta realidade, a Sony lança uma ferramenta para Windows 10, que permite fazer videochamadas e streaming em direto, com recurso a um dos 35 modelos compatíveis.

As videoconferências, videochamadas ou transmissões em direto, ganharam uma nova importância desde que o mundo se viu a braços com uma pandemia. Portanto, os negócios, sem deslocações, continuam a ser feitos, as aulas a ser dadas e até o entretenimento e as artes ganharam novas formas.

A Canon foi uma das primeiras empresas que se aprontou a criar uma solução gratuita para que os detentores de uma das suas câmaras pudessem usufruir delas, nesta nova realidade.

Agora, a Sony apresenta a sua app para Windows 10 que permite, assim, utilizar 35 modelos de câmaras para videoconferências ou transmissões em direto.

Imaging Edge Webcam – A solução da Sony

A Sony anunciou o lançamento de uma nova aplicação para PC, a Imaging Edge Webcam, que permite então aos utilizadores transformar facilmente a sua câmara digital da Sony numa webcam de alta qualidade. Para tal, além da app, basta uma ligação USB entre a câmara e o PC.

A aplicação Imaging Edge Webcam permite assim aos utilizadores realizarem transmissões em direto e videoconferências, bem como desfrutar, em simultâneo, de todas as vantagens da tecnologia de imagem avançada da Sony. Nomeadamente da focagem automática, da qualidade de imagem de alta resolução e das funções adicionais exclusivas de cada câmara compatível.

Lista dos 35 modelos de câmaras compatíveis ILCE-7M2 ILCE-7M3 ILCE-7RM2 ILCE-7RM3 ILCE-7RM4 ILCE-7S ILCE-7SM2 ILCE-7SM3 ILCE-9 ILCE-9M2 ILCE-5100 ILCE-6100 ILCE-6300 ILCE-6400 ILCE-6500 ILCE-6600 ILCA-77M2 ILCA-99M2 ILCA-68 DSC-HX95 DSC-HX99 DSC-RX0 DSC-RX0M2 DSC-RX100M4 DSC-RX100M5 DSC-RX100M5A DSC-RX100M6 DSC-RX100M7 DSC-RX10M2 DSC-RX10M3 DSC-RX10M4 DSC-RX1RM2 DSC-WX700 DSC-WX800 ZV-1

Por fim, a aplicação para Windows 10 (64bits) está disponível gratuitamente, aqui.

Não tem câmara? Use o smartphone