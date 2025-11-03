Tabaco proibido a pessoas nascidas após 1 de janeiro de 2007 nas Maldivas

À semelhança do proposto pelo Reino Unido anteriormente, as Maldivas decidiram proibir qualquer pessoa nascida após 1 de janeiro de 2007 de comprar ou consumir tabaco, por forma a "promover uma geração livre do tabaco". O arquipélago do Oceano Índico torna-se, assim, o único país com uma proibição geracional deste tipo.

As Maldivas tornaram-se o único país com uma proibição geracional do tabaco, de acordo com o seu Ministério da Saúde, através da implementação de uma proibição do tabaco para qualquer pessoa nascida após janeiro de 2007.

Iniciada pelo Presidente Mohamed Muizzu, no início deste ano, a medida entrou em vigor no dia 1 de novembro e procura "proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco", segundo o ministério.

De acordo com a nova disposição, os indivíduos nascidos a partir de 1 de janeiro de 2007 estão proibidos de comprar, consumir ou vender produtos de tabaco nas Maldivas. A proibição aplica-se a todas as formas de tabaco, e os retalhistas são obrigados a verificar a idade antes da venda.

Afirmou o Ministério da Saúde das Maldivas, que decidiu alargar a proibição aos visitantes do país, também, conforme citado pelo The Guardian.

O ministério informou que mantém, também, uma proibição abrangente da importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrónicos e produtos de vaporização, aplicável a todos os indivíduos, independentemente da idade.

A venda de produtos de tabaco a menores de idade representa uma multa de 50.000 rufiyaa (cerca de 2835 euros), enquanto o uso de dispositivos de vaporização representa uma multa de 5000 rufiyaa (cerca de 284 euros).

Reino Unido planeia criar proibição geracional sobre o tabaco

Conforme informámos, na altura, em 2023, o primeiro-ministro do Reino Unido propôs aumentar em um ano a idade legal para as pessoas poderem comprar cigarros, todos os anos, para que, eventualmente, seja ilegal para toda a população.

Durante uma conferência anual do Partido Conservador, Rishi Sunak explicou que queria, "em primeiro lugar, impedir que os adolescentes começassem a fumar".

