Semana de quatro dias está a ser “uma verdadeira vitória para todos”!

A ideia da semana de trabalho de quatro dias chegou de mansinho, mas logo conquistou adeptos. Há empresas a implementar e, contrariamente ao que os céticos poderiam esperar, está a ser “uma verdadeira vitória para todos”.

Sem redução salarial, o feedback aponta vantagens para os funcionários e para as empresas.

Aquando da ideia de reduzir a semana para quatro dias, algumas empresas decidiram testar a iniciativa que conquistou uns e enfureceu outros. A par disso, e no sentido de perceber se a sua implementação poderia ser, efetivamente, vantajosa, começaram a ser desenvolvidos estudos.

Em dezembro do ano passado, a 4 Day Week Global publicou um desses estudos, conduzido pelo University College de Dublin, pelo Boston College e pela University of Cambridge. A investigação analisou os resultados dos testes da semana de quatro dias realizados, essencialmente, nos Estados Unidos da América e na Irlanda, e concluiu que a produtividade e as receitas das empresas tinham aumentado 7% e 8%, respetivamente.

Segundo Jon Leland, chefe de estratégia da Kickstarter, a semana de trabalho de quatro dias foi uma "verdadeira vitória para todos". Conforme partilhou, a empresa de financiamento aumentou as contratações, melhorou a retenção de funcionários e aumentou as receitas. A par de tudo isto, ainda garantiu mais tempo fora do trabalho.

Da mesma forma, Barry Prost, CEO da Rent a Recruiter, uma empresa irlandesa especializada em recrutamento, admitiu que as receitas, retenção de funcionários e o recrutamento viram-se aumentados, a par de uma amplificação do bem-estar dos funcionários.

Por sua vez, Rod Lacey, diretor de recursos humanos da simPRO, uma empresa de desenvolvimento de software, reconheceu que a semana de quatro dias de trabalho motivou a organização a ouvir os funcionários e a trabalhar no sentido do seu bem-estar, impactando, positivamente, os resultados da empresa.

Semana de quatro dias motiva funcionários e melhora o desempenho das empresas

À revista Time, um engenheiro de software da empresa australiana Calibre Analytics, Colby Swandale, revelou usar o quinto dia da semana, que seria de trabalho, para atividades de autocuidado, como o exercício físico.

Saber que não vais estar no escritório desde segunda-feira de manhã até sexta-feira à tarde parece diferente.

Disse uma outra funcionária, Julieanne Cotter, acrescentando que sentiu uma redução do seu nível de stress e um aumento consequente de energia. Além disso, mencionou a saúde mental e especulou que a semana de quatro dias pode ser uma mudança muito positiva.

A corroborar estas duas opiniões estão as conclusões do estudo publicado pela 4 Day Week Global. Afinal, foi registada uma melhoria de 34% na saúde física e 38% na saúde mental, bem como um aumento de 67% de emoções positivas. Paralelamente, os problemas de sono foram reduzidos em 37%.

Com menos um dia para dedicar ao trabalho, de acordo com o estudo, os funcionários passavam, em média, cinco horas em lazer, mais de três horas em afazeres domésticos ou em cuidados familiares e mais de duas horas a cuidar de si próprios.

