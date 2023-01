Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Decode - Paramore

Paramore é uma banda americana de rock formada em Franklin, Tennessee no ano de 2004. A banda já lançou cinco álbuns de estúdio: All We Know Is Falling (2005), Riot! (2007), Brand New Eyes (2009), Paramore (2013) e After Laughter (2017). O grupo permaneceu praticamente sem alterações de membros de 2004 a 2010, quando dois membros fundadores saíram. Os integrantes atuais são Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro.

O primeiro álbum da banda, All We Know Is Falling, foi lançado em 26 de julho de 2005 e alcançou a segunda posição na Billboard Comprehensive Albums, além de ganhar certificação de ouro no Reino Unido por mais de 100 mil cópias vendidas. O segundo disco, Riot!, lançado em 12 de junho de 2007, foi o primeiro grande sucesso do grupo, vendendo mais de dois milhões de cópias. Riot! também ganhou certificação de platina da Billboard 200 por ultrapassar um milhão de vendas.

O terceiro álbum da banda Brand New Eyes lançado em 29 de setembro de 2009 também alcançou boas posições com todos os singles nas paradas musicais. O álbum também ganhou certificação de ouro pela Billboard 200. Em 2010, o Paramore sofreu mudanças e os integrantes e irmãos Josh e Zac que permaneceram na banda com Hayley desde 2004 deixaram a mesma por motivos pessoais. Em 2013, o quarto álbum de estúdio do grupo foi lançado e foi um sucesso comercial. Em 14 de dezembro de 2015 a banda anunciou a saída do baixista Jeremy Davis. No fevereiro de 2017, Zac Farro foi anunciado como novamente um membro oficial da banda e então um quinto disco foi lançado no mesmo ano.

