Rússia ataca a Samsung na Ucrânia com um míssel em Kiev

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, ou seja, há mais de meio ano. E, embora haja algumas evoluções, o conflito ainda permanece bem ativo e sem um fim à vista.

Mas as mais recentes informações indicam que agora o país de Vladimir Putin atacou a Samsung na Ucrânia com um míssil, no âmbito da sua ofensiva na capital de Kiev.

Rússia ataca a Samsung na Ucrânia com um míssil

As informações que nos chegam diariamente mostram que ainda estamos longe do fim da guerra na Ucrânia. Continuam intensos os ataques ao país liderado pelo prisidente Volodymyr Zelensky, os quais têm causado várias destruições e mortes.

Recentemente as informações dão conta de um ataque junto à Torre 101 na Ucrânia, onde se encontram os escritórios dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento da Samsung. O ataque russo foi feito com um míssil, o qual atingiu o edifício e danificou as instalações da empresa sul-coreana.

A ofensiva aconteceu com vários mísseis direcionados à capital ucraniana de Kiev, tendo acabado por danificar a infraestruta e, infelizmente, provocou a morte de várias pessoas. No entanto, no que respeita aos escritórios da Samsung, não existem relatos sobre qualquer morte no local, tal como adianta o comunicado oficial da empresa.

Nesse mesmo comunicado, a marca confirmou que a explosão ocorreu a 150 metros do edifício principal, não tendo deixado ninguém ferido. Contudo, a Samsung está a monitorizar a situação de perto. Segundo o comunicado oficial da marca:

Podemos confirmar que nenhum dos nossos funcionários da Samsung na Ucrânia ficou ferido. Algumas das janelas do escritório foram danificadas devido ao impacto da explosão que ocorreu a 150 metros de distância. Continuamos comprometidos em garantir a segurança dos nossos funcionários e continuaremos a acompanhar de perto a situação.

Para já, não há informação sobre a continuidade, ou não, da Samsung no país, depois deste ataque.