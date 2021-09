Radares de Velocidade por “todo o lado” em Portugal

O Pplware tem vindo a acompanhar o tema "radares de velocidade", em especial a instalação de novos radares de trânsito com novas tecnologias. Portugal vai ter novos radares até ao final do ano, sendo caso para dizer que haverá radares de velocidade por "todo" o lado.

Mas afinal que tipo de radares vão ser instalados e onde?

Em Portugal existem cerca de 220 aparelhos que captam o excesso de velocidade e estão distribuídos pela PSP, GNR, Infraestruturas de Portugal, ANSR e câmaras.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), PSP e GNR preparam-se para ter mais radares de velocidade e assim reforçar a caça aos infratores. Lisboa prepara-se também para avançar com limite de 30km/h, segundo revela o SOL. Além de Lisboa, outras cidades podem importar tal limite, especialmente em zonas junto a ciclovias ou de muita circulação de pessoas.

Segundo uma fonte ligada ao processo dos novos radares de velocidade...

Lisboa vai ficar com mais de 40 radares fixos, e a PSP e a Polícia Municipal também têm novos aparelhos. Andar em excesso de velocidade - e muitas ruas e avenidas vão ter como limite máximo 30 quilómetros por hora - será um ato completamente suicida

De acordo com o SOL, a ANSR poderá convencer o Governo a optar pela generalização de fotografar nos dois sentidos em Lisboa, embora em muitas das avenidas e ruas vá passar a haver dois radares, um em cada sentido. Segundo o que foi revelado O novo radar perto da Cordoaria, pode exemplo, pode fotografar até 32 carros ao mesmo tempo, por aproximação e afastamento.

Ou seja, o radar vai apanhar os carros de frente e de trás. E aqui coloca-se um problema de privacidade, pois ao fotografar-se de frente ver-se-á quem vai ao lado do condutor. Estes radares terão um alcance de 70 metros, bem menos do que as ‘pistolas’ que a PSP e a GNR já têm – a Polícia civil já encomendou mais 30 – e que conseguirão definir com exatidão a velocidade a que vai o carro x até 400 metros de distância.

Além da PSP e da GNR, também a Polícia Municipal de Lisboa poderá ter mais radares. Atualmente tem dois carros que controlam a velocidade.

Nas redes sociais tem circulado um vídeo onde é possível ver um agente da autoridade com um radar pistola laser TruCam, em cima de um viaduto. Este tipo de radares entrará em vigor em Portugal até ao final do ano.

  

No Porto o cenário será diferente de Lisboa no que diz respeito à quantidade. Segundo uma fonte, apenas serão acrescentados radares em dois troços.

Em declarações ao Nascer do SOL, o Ministério da Administração Interna e a ANSR indicam que o processo de reforço de 50 radares se encontra em fase de celebração de contrato tendo sido adjudicado a 18 de junho de 2021, aguardando visto prévio do Tribunal de Contas para avançar o contrato.

A partir do momento em que o contrato for assinado, a empresa terá nove meses para garantir a instalação dos 30 novos locais de controlo de velocidade instantânea. A grande novidade vai ser, no entanto os radares de controlo de velocidade média no país.

Os vários distritos e estradas que vão receber os 10 novos radares de controlo de velocidade média são:

Setúbal (EN10, EN378, EN4, EN5 e IC1)

Lisboa (A9, EN10, EN6-7 e IC19)

Coimbra (A1 e EN109)

Évora (A6 e IP2)

Beja (EN206 e IC1)

Faro (EN398)

Santarém (A1)

Castelo Branco (IC8)

Aveiro (A41)

Porto (A3) - saber mais aqui.

Outra das novidades é o fim das perseguições a 200 quilómetros. A GNR adquiriu novos aparelhos que estarão ligados ao tacógrafo dos seus veículos e que registarão a velocidade a que vai o carro infrator.

De salientar que apesar da aposta do Governo em radares ser no sentido de diminuir a sinistralidade, a verdade é que o Estado arrecadou no global em 2020 71,1 milhões de euros em coimas relativas a infrações ao Código da Estrada, não muito inferiores aos 87,3 milhões de 2019, apesar do confinamento. Este ano, até junho, ia nos 41,8 milhões de euros, de acordo com o relatório de síntese orçamental.

Leia também...