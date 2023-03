Questão: Trocou a Netflix por qual outra plataforma de streaming?

Agora que ficou mais do que claro que os utilizadores estão descontentes com as últimas alterações adotadas pela Netflix, é importante saber o que vão fazer os assinantes que deixaram o serviço de modo a poderem continuar a verem os seus conteúdos preferidos. Nesse sentido, na nossa questão semanal queremos que nos diga por qual outra plataforma de streaming trocou a Netflix. Participe!

Trocou a Netflix por qual outra plataforma de streaming?

A Netflix tomou uma decisão que está a abalar fortemente aquela que é a mais popular plataforma de streaming do mundo. O facto de implementar alterações no sentido de ser cobrada uma taxa extra para quem quiser manter o formato de contas partilhadas no serviço, levou a que muitos assinantes abandonassem a sua subscrição.

De acordo com os resultados apurados na nossa última questão semanal, a esmagadora maioria dos participantes, com 82% dos votos, responderam que já cancelaram ou que vão cancelar conta que têm no serviço.

Mas a Netflix não é o único serviço deste género disponível no mercado e os utilizadores têm uma vasta oferta de outras alternativas, dentro das quais destacamos as mais populares como o Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu, HBO, Apple TV+, entre muitas outras. Resta assim saber se os assinantes que cancelaram a sua conta na Netflix vão ou não mudar para outro serviço e qual deles será.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga por qual outro serviço de streaming de conteúdos trocou a Netflix. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

