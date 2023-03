iRocketVPN: Os benefícios do uso de um VPN para mudar de localização

À medida que nossas atividades diárias se deslocam para o mundo online, proteger nossa privacidade e manter a segurança é cada vez mais importante. Temos vindo a analisar várias opções e concluímos que uma rede privada virtual (VPN) além de ajudar nesse sentido, também pode ser usada para simular uma localização da atual. Conheça os benefícios de uso de uma VPN para mudar de localização e não só.

Considerando que o mercado global das VPNs está estimado ficar acima dos $75 mil milhões de dólares até o final de 2026, o desafio reside em encontrar um fornecedor de VPN fantástico que garanta ficar seguro e protegido sem arriscar a privacidade dos nossos dados pessoais ou endereço IP.

Assim, vamos detalhar algumas informações sobre o uso de VPN nas nossas rotinas habituais online.

O que devo saber antes de usar uma VPN?

O uso de uma VPN, como mencionado, é visto como uma ferramenta que ajuda a proteger a nossa privacidade e segurança online.

Cada vez que utilizar uma VPN para mudar de localização ou proteger os seus dados, o seu tráfego na internet é orientado por um servidor privado. Ora isso garante que hackers ou organizações de supervisão fiquem/sejam impedidos de rastrear as nossas atividades online, ou pelo menos dificultar-lhes esse acesso.

No entanto, nem todas as VPNs são iguais. Antes de usar uma VPN, utilizador deve fazer sua pesquisa e escolher uma que atenda às suas necessidades. Aprender como mudar a localização do VPN no laptop começa com a escolha do serviço VPN certo.

Alguns pontos-chave a serem considerados ao escolher uma VPN incluem:

Velocidade: se deseja que a sua conexão à Internet permaneça estável ao usar uma VPN, especialmente com opções de streaming de vídeo e uso de redes sociais,

Segurança: procure uma VPN que use encriptação forte para proteger os seus dados de qualquer pessoa, como hackers ou até mesmo do próprio ISP,

Política de não registo (no-log): uma boa VPN não manterá quaisquer registos das nossas atividades online, o que poderia comprometer a nossa privacidade com terceiros,

Apoio ao cliente: certifique-se de que a VPN que escolhe tem um bom suporte ao cliente em caso de problemas,

Relação Qualidade/Preço: para quem não quer gastar demais num serviço de VPN que não seja de qualidade este é um fator a ter em conta e a maioria das VPNs que valem a pena terão uma versão gratuita com a qual o utilizador pode testar antes de se comprometer com uma opção premium.

Depois de ter decidido sobre uma boa VPN, será hora de aprender como ajustar suas configurações de localização, para poder permanecer em modo privado constantemente.

Como alterar a localização da VPN no seu laptop ou PC para uma localização específica?

Caso deseje alterar a localização no seu dispositivo, é possível: usando um cliente VPN. Existem muitos clientes VPN disponíveis, tanto gratuitos quanto pagos, que pode descarregar e instalar nos seus dispositivos.

Hoje falamos da iRocketVPN como um forte fornecedor de serviço de VPN para alterar as configurações de localização de dados.

Esta opção, fiável, garante ao utilizador que está sempre protegido no mundo online, contra olhos curiosos que possam roubar ou expor os seus dados pessoais. Para começar, existe uma versão gratuita que oferece muita segurança para começar.

Para alterar a localização da sua VPN, basta selecionar o local do servidor ao qual o utilizador se deseja conectar. Com um único clique estará pronto para começar!

Principais recursos desta VPN:

Encriptação, de nível militar, garante que os nossos dados permanecem apenas connosco,

A iRocketVPN possui uma política estrita de não armazenamento de registos (no-log), para o utilizador permanecer anónimo e que os seus dados não sejam partilhados com terceiros,

Esconda efetivamente seu endereço IP para proteger suas atividades contra vírus, hackers e malware,

Inclui largura de banda ilimitada, serviços rápidos, suporte a vários dispositivos, P2P e a possibilidade de de desbloquear conteúdo restrito por região.

Perguntas Frequentes sobre o Uso de VPN para Mudar a Localização

Posso mudar a minha localização com uma VPN gratuitamente?

Sim, mas isso depende da VPN que utilizar. Algumas VPNs gratuitas podem alterar a localização do seu endereço IP, mas não possuem os recursos para proteger o utilizador contra fugas de DNS. Optar por uma opção gratuita como o iRocketVPN pode ajudar, e muito, a evitar esse problema, pois esta ferramenta é poderosa o suficiente para impedir fugas de DNS.

É legal mudar a minha localização através de uma VPN?

Usar uma VPN para mudar a sua localização é, regra geral, legal, mas pode estar em desacordo com os termos de serviço de determinados sites, fornecedores de serviços de Internet ou outros serviços. Portanto, é essencial verificar os termos de serviço antes de usar uma VPN para mudar a localização. Se feito corretamente, poderá contornar serviços geobloqueados como o streaming de entretenimento que não está acessível no nosso país ou sites censurados.

Posso usar uma VPN para acederssar conteúdo que não está disponível em meu país?

Sim, usar uma VPN para mudar a sua localização pode ajudar a aceder a conteúdo indisponível no seu país. Essa é a segunda razão pela qual as pessoas utilizam clientes de VPN como o iRocketVPN, com recursos avançados de segurança.

Conclusão

Usar uma VPN para alterar a localização pode ser uma ferramenta valiosa para proteger sua privacidade e aceder a conteúdo que pode não estar disponível em seu país.

No entanto, é crucial escolher um VPN que atenda às suas necessidades e estar ciente de possíveis violações de termos de serviço que possam ocorrer.

Uma das melhores opções é a iRocketVPN, ao apresentar uma história sólida de fornecer velocidades excecionais, serviço ao cliente fiável e conexões de servidor confiáveis. O utilizador pode descarregar a versão gratuita hoje e aumentar sua segurança em apenas 2 minutos!