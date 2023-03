EUA identificam nova ameaça de espionagem chinesa em gruas de grande carga

A relação entre os Estados Unidos da América e a China está cada vez mais tensa. As empresas do país oriental que entram para a lista negra dos EUA não para de crescer, há aplicações a serem proibidas... e agora surge uma nova potencial ameaça. O Pentágono está desconfiado de sensores escondidos em gruas de grande carga utilizados nos portos dos EUA. A China diz que as preocupações são "paranoicas".

Um artigo do The Wall Street Journal dá a conhecer uma potencial nova a ameaça da China contra os EUA. As autoridades norte-americanas estão cada vez mais preocupadas com o facto de que gruas gigantes fabricadas na China e que operam nos portos americanos em todo o país, incluindo vários usados ​​pelos militares, possam dar a Pequim uma possível ferramenta de espionagem escondida à vista de todos.

Alguns funcionários da segurança nacional e do Pentágono compararam as gruas navio-terra fabricados pela empresa chinesa ZPMC a um Trojan. Segundo o que é avançado, as gruas desta empresa contêm sensores sofisticados que podem registar e rastrear a proveniência e o destino dos contentores, gerando preocupações de que a China possa recolher informações sobre o envio de material para dentro ou fora do país para apoiar as operações militares dos EUA em todo o mundo.

"As gruas podem ser os novos Huawei" nos EUA

Bill Evanina, um ex-alto funcionário da contra-espionagem dos EUA, disse ao jornal que as gruas podem ainda fornecer acesso remoto a alguém que queira interromper ou sabotar o fluxo de mercadorias, referindo mesmo que "as gruas podem ser os novos Huawei". De recordar que a empresa chinesa foi banida do país por alegado perigo à segurança nacional.

As gruas da ZPMC começaram a chegar aos EUA há cerca de 20 anos, tendo sido uma escolha devido à boa qualidade em relação ao preço, que era bem mais baixo que os produzidos no próprio país. Tal facto, tornou a empresa chinesa num importante fornecedor para o ocidente. Além das gruas, têm também o negócio de portas automatizadas, sendo um grande colaborador, por exemplo, da Microsoft.

Atualmente, a ZPMC controla cerca de 70% do mercado global de gruas e vende equipamentos para mais de 100 países. Contudo, o que fez alertar as autoridades dos EUA, foi o facto do software que as permite controlar ser fabricado na China e operado por uma equipa chinesa que trabalha com vistos americanos. Além disso, em 2021, os agentes do FBI fizeram uma revista a um navio de carga que com gruas ZPMC com destino ao Porto de Baltimore, tendo sido encontrado equipamento de recolha de informações a bordo.

Uma vez mais, a resposta da China nega as acusações e refere mesmo que são suspeitas "paranoicas" dos EUA para continua a obstruir o comércio e a cooperação económica com a China. Mais que isso, alega que estar constantemente a falar em teorias de que a China é uma ameaça, é "irresponsável e prejudicará os interesses dos próprios EUA".