Questão: concorda com a renovação das notas de euro?
O euro prepara-se para ganhar uma nova imagem. O Banco Central Europeu (BCE) revelou as propostas finalistas para o próximo desenho das notas de euro e, pela primeira vez, está a convidar os cidadãos a participar diretamente na escolha do visual que irá representar a moeda única nas próximas décadas. Neste contexto, queremos saber: concorda com a renovação das notas de euro?
Concorda com a renovação das notas de euro?
O BCE apresentou as dez propostas finalistas para o novo desenho das notas, marcando o primeiro redesenho completo da moeda física desde a sua introdução, em 2002. A consulta pública já está aberta e permitirá ajudar a escolher a próxima imagem do euro.
Conforme informámos, os 10 designs estão divididos em dois grandes temas:
- Cultura Europeia, que homenageia figuras históricas como Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner;
- Rios e Aves, uma proposta centrada na biodiversidade e nas paisagens naturais do continente.
Cada tema apresenta cinco versões distintas, das quais sairá o desenho vencedor.
A votação decorre até 21 de setembro e será um dos fatores considerados pelo Conselho do BCE na decisão final, prevista para o final deste ano.
Perante esta mudança iminente, queremos saber: concorda com a renovação das notas de euro?
Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.
Participe na nossa questão
Obrigado pela participação!
Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia e da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.
Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.
Tirando a parte das aves que não entendo onde isso representa a Europa (até parece uma imitação fraca da águia dos EUA), não concordo ou discordo, acho irrelevante. É dinheiro. Desde que não tenha um design completamente ridículo (como aves), por mim é aceitável. Raramente uso dinheiro físico hoje em dia.
Acho que deveria retratar situações mais alegres ou educativas nas imagens das notas.