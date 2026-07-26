Questão: concorda com a renovação das notas de euro?

O euro prepara-se para ganhar uma nova imagem. O Banco Central Europeu (BCE) revelou as propostas finalistas para o próximo desenho das notas de euro e, pela primeira vez, está a convidar os cidadãos a participar diretamente na escolha do visual que irá representar a moeda única nas próximas décadas. Neste contexto, queremos saber: concorda com a renovação das notas de euro?

Concorda com a renovação das notas de euro?

O BCE apresentou as dez propostas finalistas para o novo desenho das notas, marcando o primeiro redesenho completo da moeda física desde a sua introdução, em 2002. A consulta pública já está aberta e permitirá ajudar a escolher a próxima imagem do euro.

Conforme informámos, os 10 designs estão divididos em dois grandes temas:

Cultura Europeia , que homenageia figuras históricas como Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner;

, que homenageia figuras históricas como Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner; Rios e Aves, uma proposta centrada na biodiversidade e nas paisagens naturais do continente.

Cada tema apresenta cinco versões distintas, das quais sairá o desenho vencedor.

A votação decorre até 21 de setembro e será um dos fatores considerados pelo Conselho do BCE na decisão final, prevista para o final deste ano.

Perante esta mudança iminente, queremos saber: concorda com a renovação das notas de euro?

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

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