NASA revela vídeo espetacular da passagem da sonda Psyche por Marte

A NASA divulgou um novo timelapse que reúne milhares de imagens captadas pela sonda Psyche durante a sua passagem por Marte. O vídeo destaca a beleza do planeta vermelho e marca uma etapa importante na missão que tem como destino um asteroide situado na cintura principal.

NASA partilha novas imagens de Marte através da Psyche

A sonda Psyche continua a sua longa viagem pelo Sistema Solar rumo ao asteroide que lhe dá nome, mas antes de seguir caminho realizou uma aproximação a Marte. Esta manobra, concluída em maio, permitiu à nave aproveitar a gravidade do planeta para ganhar velocidade e corrigir a sua trajetória, reduzindo simultaneamente o consumo de combustível.

Durante este sobrevoo, a câmara multiespectral instalada na Psyche registou milhares de fotografias que deram origem a um impressionante timelapse agora divulgado pela NASA. O vídeo mostra a chegada ao planeta vermelho, a aproximação à sua superfície com grande nível de detalhe e, já na fase de afastamento, uma vista do polo sul coberto por gelo.

Segundo Jim Bell, responsável pelo sistema de imagem da missão na Universidade Estatal do Arizona, o desempenho da câmara foi excelente ao longo de toda a operação. Além de captar imagens invulgares de Marte, o equipamento permitiu validar a calibração e testar a sensibilidade à luz dispersa em condições reais de voo.

A equipa conseguiu ainda identificar as luas marcianas Fobos e Deimos a uma distância considerável. Este exercício servirá de preparação para futuras observações quando a Psyche chegar ao seu verdadeiro destino, onde os investigadores pretendem procurar possíveis pequenos satélites em órbita do asteroide.

Chegada ao asteroide está prevista para 2029

A aproximação a Marte começou a 2 de maio, tendo o momento de maior proximidade ocorrido no dia 15 do mesmo mês. A assistência gravitacional obtida nesta fase foi determinante para colocar a nave na rota correta sem desperdiçar propulsor, um fator essencial numa missão com vários anos de duração.

Se tudo decorrer como previsto, a Psyche alcançará o asteroide em 2029. Nessa altura terá início a principal fase científica da missão, dedicada ao estudo de um dos objetos mais intrigantes da cintura de asteroides e que poderá ajudar os cientistas a compreender melhor a formação dos núcleos dos planetas.

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