Confirmado: ciberataque à Metro Mondego roubou dados pessoais

A Metro Mondego revelou que foi alvo de um ataque informático do tipo ransomware, incidente que poderá ter resultado no acesso não autorizado a dados pessoais de passageiros, colaboradores e outras entidades. Apesar do incidente, a empresa garante que a operação do serviço de transporte nunca esteve comprometida.

Metro Mondego: Ataque poderá ter exposto dados pessoais

Segundo a Metro Mondego, o ataque foi detetado no passado dia 6 de julho de 2026, tendo sido de imediato ativados os procedimentos internos de resposta a incidentes, com o apoio de especialistas externos em cibersegurança.

A empresa informou ainda que notificou o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e as autoridades competentes responsáveis pela investigação criminal.

De acordo com a informação agora divulgada, existem indícios de que os atacantes poderão ter copiado informação armazenada nos sistemas afetados. O grupo responsável pelo ataque terá mesmo reivindicado a autoria e afirmado estar na posse de dados da empresa, ameaçando divulgá-los publicamente.

Contudo, a Metro Mondego esclarece que, nesta fase, ainda não foi possível confirmar exatamente que informação foi copiada. Ainda assim, decidiu alertar preventivamente as pessoas potencialmente afetadas para que possam adotar medidas de proteção.

Dados dos passageiros podem estar em causa

A empresa garante que os dados de pagamento por cartão bancário não foram comprometidos, uma vez que estes são processados através de sistemas independentes dos que foram afetados pelo ataque.

Já os utilizadores de passes personalizados poderão ver alguns dos seus dados pessoais comprometidos. Entre a informação potencialmente exposta encontram-se:

Nome;

Data de nascimento;

Morada;

Número de telefone;

Fotografia;

NIF;

Número do documento de identificação utilizado no registo;

Dados relacionados com a utilização do passe de transporte.

A Metro Mondego refere ainda que este alerta também se aplica aos titulares de passes de menores de idade, recomendando aos encarregados de educação especial atenção a eventuais contactos suspeitos dirigidos às crianças ou jovens.

Importa referir que a compra de bilhetes ocasionais não implica o registo de dados pessoais, pelo que estes utilizadores não são abrangidos por este aviso.

Emails e contactos também poderão ter sido expostos

A empresa admite igualmente que poderão ter sido comprometidos dados de pessoas que trocaram mensagens de correio eletrónico com a Metro Mondego, incluindo nomes, endereços de email e números de telefone.

Nestes casos, o principal risco prende-se com tentativas de fraude através de mensagens que aparentem ser legítimas e que se façam passar pela Metro Mondego ou pelos seus colaboradores.

Quanto a colaboradores, ex-colaboradores, fornecedores e restantes parceiros, a empresa informa que irá efetuar comunicações específicas e individualizadas sempre que possível.