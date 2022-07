Preços dos combustíveis baixam hoje. Saiba onde pode abastecer mais barato

Tal como foi anunciado no final da semana passada, os preços dos combustíveis deverão começar a baixar hoje, naquela que será a sétima descida consecutiva do preço da gasolina e a quarta no preço do gasóleo.

Mas afinal, onde poderá abastecer o carro ao menor preço?

Preço da gasolina e gasóleo voltam a baixar

Depois de um período de elevados aumentos do preço dos combustíveis, parece que finalmente o mercado começa a estabilizar e os preços voltam a descer. O preço do barril de Brent parece ser um dos principais influenciadores desta nova descida esperada para hoje ou amanhã, já que está também em queda.

Segundo fonte próxima do setor, o preço tanto da gasolina quanto do gasóleo deverá baixar 4 cêntimos por litro, o que é um valor substancial para quem tem que abastecer o carro com frequência.

Além desta descida existem formas de poupar, escolhendo o posto de abastecimento que oferece melhores preços. Aqui já mostrámos vários serviços que o ajudam a perceber, mas o serviço da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia - mostra o top 5 dos lugares onde é mais barato cada tipo de combustível.

Os locais mais económicos para abastecer atualmente

Gasóleo simples

INTERMARCHÉ - Quinta de Santa Cruz: 1,789 €/litro



Intermarché Condeixa-a-Nova: 1,797 €/litro



INTERMARCHÉ - CASTELO BRANCO: 1,799 €/litro



INTERMARCHE VILAR FORMOSO: 1,799 €/litro



AUTO JULIO - Ramalhal (Zona Ind. Ameal): 1,803 €/litro

Gasolina simples 95

BP Via Norte Amieira Este: 1,579 €/litro



CEPSA - TOTAL Vale de Cambra: 1,644 €/litro



J. LOURENÇO - CASTELO BRANCO: 1,814 €/litro



Q8 PEVIDÉM: 1,824 €/litro



E. LECLERC BRAGA: 1,824 €/litro

