Vodafone Portugal “ganha” mais 46 mil clientes no serviço móvel

O grupo Vodafone acaba de publicar os números relativos ao primeiro trimestre. As receitas de serviço da Vodafone subiram 2,5% no trimestre fiscal terminado em junho, em termos homólogos.

No entanto, há um país onde as receitas da Vodafone recuaram! Saiba qual.

Vodafone com boa dinâmica comercial em Portugal

No trimestre terminado em junho, as receitas de serviço da Vodafone ascenderam a 9.514 milhões de euros e as receitas totais progrediram 2,7% para 11.278 milhões de euros. O grupo Vodafone salienta que as receitas de serviço na Alemanha recuaram 0,5%, "refletindo em grande parte o impacto da nova lei das telecomunicações" e que o crescimento na Europa foi "suportado pela aceleração" do aumento no Reino Unido.

O crescimento de 1,7% do serviço empresarial do grupo foi suportado por uma maior receita do roaming e de serviços digitais.

As receitas na Turquia cresceram 35,8%, impulsionadas pela inflação elevada. Em África, o crescimento foi suportado pelo aumento das receitas de dados e de serviços financeiros. No comunicado, o grupo destaca ainda que mantém uma "boa dinâmica comercial" em Portugal, tendo adicionado 46.000 clientes de contrato móvel e 12.000 de banda larga fixa no trimestre em análise.

Em Espanha, a Vodafone faturou 988 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal terminado em junho, menos 4% em termos homólogos.

A operadora salienta ainda que mais de 8.000 utilizadores empresariais registaram-se na sua plataforma de ferramentas digitais, lançada em março pelo Governo espanhol para canalizar os fundos de recuperação da União Europeia para pequenas e médias empresas (PME).