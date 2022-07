Erro de código torna as gráficas da Intel até 100 vezes mais lentas com ray tracing ativo

A Intel está a explorar também o mercado das placas gráficas, através da sua nova linha Arc Alchemist. E os dados mais recentes mostram que estes equipamentos prometem oferecer um bom desempenho, colocando assim altas as expetativas dos potenciais consumidores.

No entanto, as últimas informações alertam para um problema que afeta as placas gráficas da marca californiana. Segundo os detalhes, um erro de código torna as GPUs da Intel até 100 vezes mais lentas quando têm o recurso ray tracing ativo, especialmente nos sistemas operativos Linux.

Erro de código lentifica as gráficas da Intel

Os drives destinados às novas placas gráficas da Intel traziam a promessa de melhorar o poder e a performance do recurso ray tracing em até 100 vezes mais, nas placas que fossem compatíveis. E esta era, obviamente, uma boa notícia e um impulso para todos os que estavam a pensar adquirir um destes equipamentos.

No entanto essa promessa ficou pelo caminho quando se trata de jogadores que utilizam o sistema operativo Linux, uma vez que, devido a um erro de alocação de memória, o desempenho das placas gráficas acaba por ficar até 100 vezes mais lento. Por outro lado, alguns rumores indicam também que os drivers que estão a chegar às Intel Arc têm vários problemas no sistema Windows. Já a fabricante admitiu que o desempenho nas Arc é inferior às APIs mais antigas, como o DirectX no Windows.

Segundo o site Phoronix, que é especializado em assuntos Linux, houve uma correção adicionada no driver Intel Mesa Vulkan que foi implementada no Mesa 22.2 nesta quinta-feira (21) pelo engenheiro de driver gráficos da Intel Lionel Landwerlin.

A Intel utiliza o suporte ao ray tracing Vulkan desde o final do ano de 2020. O driver Vulkan garante que a memória temporária usada na função de ray tracing Vulkan permaneça na memória local (memória gráfica onboard da gráfica). Mas, com uma linha de código em falta, essa função ficou condicionada, o que acabou por levar o sistema a mudar os dados do ray tracing para a memória offboard mais lenta e diminuir significativamente o desempenho do recurso nas GPUs.

É esperado que nos próximos dias a situação esteja resolvida através das correções, sendo que os novos drivers devem chegar até ao final do mês de agosto.