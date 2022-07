Combustível: Preços vão descer já na próxima semana! Saiba quanto…

Com uma semana quase a terminar, é o momento para se perspetivar qual será o preço do combustível para a próxima semana. Segundo os indicadores, o preço do combustível (gasóleo e gasolina) vai descer novamente já no início da próxima semana.

Saiba já qual o preço que terá de pagar por litro de combustível para atestar o depósito do seu veículo.

Combustíveis vão baixar quatro cêntimos por litro

De acordo com a SIC Notícias, que cita fonte do setor, o gasóleo e a gasolina vão baixar quatro cêntimos por litro. Esta descida é devido à queda do preço do Brent. Esta é a sétima descida consecutiva na gasolina e a quarta no gasóleo.

A contribuir para esta descida está a desvalorização da cotação do Brent (petróleo produzido no Mar do Norte, na Europa, e negociado em Londres), cada barril custa agora menos de cem euros.

Na semana de 11 a 17 de julho, a média dos preços nos postos de combustível ficou 0,4 cêntimos (na gasolina) acima do preço médio semanal determinado e 2,5 cêntimos acima no caso do gasóleo.

De acordo com a informação do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público, publicado pela ERSE, "relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,4 cent/l acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 2,5 cent/l acima no caso do gasóleo simples".

Em termos percentuais, "a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 0,2% acima do Preço Eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,2% acima do preço eficiente", refere a mesma informação.