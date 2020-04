Popcorn Time lança serviço dedicado às crianças

Foi há sensivelmente um mês que o Popcorn Time voltou. Este serviço, através de torrents, permite assistir a inúmeros filmes ou séries de uma forma muito simples e gratuita. No entanto, a legalidade deste tipo de partilha de conteúdos continua a ser dúbia.

Mas mais forte que no passado, o Popcorn Time acaba de lançar uma versão “family-friendly”, o Popcorn Time Kids.

Popcorn Time, o regresso em tempo de quarentena

O Popcorn Time regressou numa altura que quase pareceu estratégica. O início da quarentena um pouco por todo o mundo, devido ao surto do Covid-19, trouxe consigo o retorno de um dos mais populares clientes BitTorrent em multiplataforma que inclui reprodutor de multimédia.

Sem dúvida que uma das vantagens deste serviço é a forma simples como se acede a filmes e séries de forma gratuita. Não sendo um concorrente no universo do streaming onde se enquadra o Netflix ou o Prime, acaba por competir diretamente com eles, ainda que a sua legalidade seja duvidosa.

Popcorn Time Kids, uma versão family-friendly

Agora, o serviço acaba de surpreender com o anúncio de um modo para crianças. Numa altura em que grande parte da população mundial está em casa, o Popcorn Time quer responder às necessidades de potenciais novos utilizadores.

Com o Popcorn Time Kids os conteúdos são então filtrados, para que as crianças se mantenham em segurança… enquanto acedem a conteúdo pirateado.

Não se sabe por quanto tempo o Popcorn Time se vai manter disponível para as várias plataformas, sendo provável que, em breve, venha a ser bloqueado em vários países.

De relembrar que, em 2015, a Hollywood Studios, processou vários utilizadores do Popcorn Time, depois de identificar os seus endereços de IP.