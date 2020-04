O Windows 10 tem apresentado muitas novidades no que toca à sua utilização. São medidas que melhoram e transformam a forma como este pdoe ser usado em várias áreas. Nem todas são usadas por serem dsconhecidas ou simplesmente porque os utilizadores não confiam nelas.

A possibilidade de sincronizar dados entre máquinas pode parecer excelente, mas represente alguns desafios de segurança que devem ser entendidos. A zona de passwords pode parecer apelativa, mas importa avaliar a sua verdadeira confiança.

Mais segurança no Windows 10

Com as mais recentes versões do Windows 10 passou a ser possível ter acesso, em qualquer máquina, às opções, definições e até configurações. Estas garantem uma experiência de utilização uniforme e a extensão do utilizador em qualquer lado.

Com uma simples opção, todos estes elementos são transpostos entre máquinas, onde a conta do utilizador está a ser usada. É simples de configurar e de usar, sendo na verdade transparente para o utilizador. A pergunta que fica é simples. Como trata este processo as passwords?

Bloquear o sincronizar de passwords

Esta é uma opção presente, mas que muitos podem simplesmente não querer ativa. Assim, poderá ser desejado que as passwords não sejam transpostas entre máquinas e assim ser garantida uma segurança adicional do próprio Windows 10.

Para desligarem esta opção, devem abrir as Definições do Windows 10 e depois, na lista de diferentes opções, escolher a opção Contas. É aqui dentro, no separador Sincronizar as suas definições, que vão poder alterar a opção que querem desligar de forma permanente.

Opção da Microsoft que nem todos os utilizadores querem

Na zona de Definições de Sincronização individuais só precisam de encontrar a opção Palavras-passe. Esta deverá estar ativa e por isso só precisam de a desligar para que as passwords deixem de ser sincronizadas entre as diferentes máquinas.

Com esta simples opção garantem um nível maior de segurança ao Windows 10. A Microsoft garante a sua segurança, mas assim fica nas mãos do utilizador a decisão de manter as suas passwords longe de potenciais olhares alheios.