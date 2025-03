Napster foi pioneiro na partilha de música há 25 anos. Agora foi comprado por 207 milhões

Ripar música e sacar MP3 era uma prática corrente há três décadas. Era a "pirataria" daquele tempo e que obrigou o mundo das editoras a dar o salto, a criar as lojas online e a ter uma abertura diferente para o mercado... sim, depois descobriram as plataformas streaming. Nessa altura, serviços como o Napster foram os reis da partilha. Mas os processos judiciais levaram o serviço do céu ao inferno. Apesar disso, 25 anos depois, a marca valeu 207 milhões de dólares!

Antes de mais, o que era o Napster?

Muitos visitantes não saberão o que era este serviço. Em linhas simples podemos dizer que o Napster, quando surgiu em 1999, servia para a partilha de ficheiros de música no formato MP3 entre utilizadores.

Foi uma das primeiras grandes plataformas de peer-to-peer (P2P), permitindo que qualquer pessoa transferisse e partilhasse músicas gratuitamente, sem necessidade de um servidor central.

O serviço tornou-se extremamente popular, mas também muito controverso, pois facilitava a pirataria musical, levando a processos judiciais por parte da indústria discográfica. Acabou por ser encerrado em 2001 após uma ação movida pela RIAA (Recording Industry Association of America).

25 anos depois, ainda vale 207 milhões de dólares

Há um quarto de século, o Napster era famoso na Internet por permitir que as pessoas trocassem músicas gratuitamente, muito antes de a indústria musical ter criado um modelo para a era digital.

O serviço foi encerrado em 2001, no meio de crescentes batalhas legais, e declarou falência no ano seguinte. Mas a marca não está morta.

Na terça-feira, o Napster foi adquirido pela empresa de tecnologia 3D Infinite Reality por 207 milhões de dólares (cerca de 192 milhões de euros).

O CEO da Infinite Reality, John Acunto, disse numa entrevista à CNBC que o antigo fenómeno da partilha de ficheiros será utilizado para marketing no metaverso.

A Infinite Reality planeia criar espaços virtuais em 3D que permitam aos fãs de música desfrutar de concertos ou de festas de audição em conjunto, e que permitam aos músicos ou às editoras vender mercadoria física e virtual.

Quando pensamos em clientes que têm audiências - influenciadores, criadores - penso que é muito importante que tenham um espaço ligado à música e às comunidades musicais. Simplesmente não vemos ninguém no espaço de streaming criando espaços para música.

Disse John Acunto.

O Napster é a mais recente marca tecnológica icónica de décadas passadas a ganhar uma nova vida, depois das aquisições e revitalizações nos últimos anos da Kodak, da Nokia e da marca de áudio de luxo McIntosh.

Penso que não há melhor nome do que o Napster para perturbar.

Afirmou Acunto.

Como referido, o Napster, criado por Shawn Fanning e Sean Parker e tornou-se a primeira aplicação significativa de partilha de ficheiros entre pares. Permitia aos utilizadores de PC trocar ficheiros MP3, que podiam ser reproduzidos num leitor multimédia como o Winamp, e criar coleções de música popular digital gratuitamente.

A indústria discográfica rapidamente atacou o Napster, acusando a empresa de permitir que as pessoas partilhassem ficheiros pirateados.

A banda de heavy metal Metallica processou o Napster e foi seguida pela Recording Industry Association of America. Após a falência, os ativos do Napster foram vendidos a uma série de proprietários.

De mão em mão, a marca ainda é muito poderosa

Desde 2016, o Napster é um serviço de streaming de música que oferece streaming a pedido de faixas licenciadas, atualmente por 7,69€ por mês. É um pequeno player num mundo dominado pelo Spotify e Apple Music. Em 2022, o Napster foi comprado pela empresa de blockchain Algorand.

O Napster detém licenças oficiais para transmitir milhões de faixas, acordos que eram atraentes para a Infinite Reality, que diz que a sua versão do Napster irá “perturbar legalmente”.

Segundo Acunto, a experiência da Algorand em tecnologia blockchain foi intrigante para a Infinite Reality, que também desenvolve a tecnologia Web3. Para além do streaming de música, a combinação com a Infinite Reality permitirá ao Napster oferecer mais funcionalidades sociais, produtos digitais e compras.

Os artistas poderão criar “ambientes malucos que são realmente limitados apenas pela sua imaginação” no Napster. Como exemplo, ele imaginou um artista de reggae que poderia querer criar um ambiente de encontro na praia.

Acunto diz que quando os fãs de música puderem partilhar um espaço virtual em conjunto, será como o “Clubhouse vezes um trilião”. Basicamente, o que o CEO da Infinite Reality se referia era à aplicação de entretenimento e eventos virtuais que se tornou popular durante a pandemia, antes de se extinguir quando a sociedade reabriu.