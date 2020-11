MEO, NOS e Vodafone sobem preços e reduzem qualidade dos serviços

Acha que a sua internet está mais lenta? Pode existir um motivo para isso! A MEO, NOS e Vodafone baixaram a qualidade de serviço nas ofertas ofertas 3P ( Internet fixa, telefone fixo e televisão).

Em alguns casos, a velocidade de download anunciada baixou mesmo de 100 Mbps para 30 Mbps.

Operadoras MEO, NOS e Vodafone aumentam preços em 1 euros

Entre outubro e novembro de 2020, os três principais prestadores de comunicações eletrónicas em Portugal (MEO, NOS e Vodafone), aumentaram as mensalidades das suas ofertas base “triple play” em 3,3% (+1 euro).

Numa comunicação enviada ao Pplware, a ANACOM refere que na sequência deste aumento de preços, que surge ao mesmo tempo, e na mesma proporção, e que é muito superior à taxa de inflação, a mensalidade mais baixa das suas ofertas “triple play” sobe para cerca de 31 euros. Desde 2018 que não existem diferenças nas mensalidades deste tipo de ofertas.

Regista-se ainda que dois dos prestadores, MEO e NOS, impuseram igualmente limites mensais de tráfego de dados fixos (500 GB e 600 GB, respetivamente).

Releva-se ainda que os preços destas ofertas já comparavam desfavoravelmente com a média internacional. Em outubro de 2018 os preços do pacote Internet + telefone fixo + televisão, eram superiores à média da UE28 entre 2% e 12,7%. A exceção eram as ofertas de 1 Gbps que apresentavam preços inferiores à média da UE28 (-22,3%), mas que só são subscritas por 1,6% dos clientes.

Durante vários anos as mensalidades das ofertas “triple-play” da Vodafone foram consideravelmente mais baixas do que as dos restantes prestadores. No entanto, desde o início de março de 2013, altura em que esta oferta foi lançada por um preço de 24,9 euros, o valor já aumentou em 6 euros.

Estas alterações das mensalidades das ofertas da MEO, NOS e Vodafone afetam os novos subscritores e os anteriores subscritores no momento em que pretenderem renovar o seu contrato (por exemplo, no final dos respetivos períodos de fidelização).

A MEO já reagiu ao comunicado referindo que…