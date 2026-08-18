Licença de cães: saiba quanto custa e como renovar em Portugal

Ter um cão em Portugal implica algumas obrigações legais que os tutores devem conhecer. Entre elas está a licença anual de detenção de cães, que deve ser obtida junto da junta de freguesia da área de residência.

A licença não deve ser confundida com o registo do animal no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). O registo e a identificação eletrónica do cão são obrigações distintas.

Licença de cães é obrigatória todos os anos

A licença deve ser renovada anualmente e aplica-se aos cães que se encontram abrangidos pelas regras de licenciamento previstas na legislação portuguesa.

Para tratar da licença, o proprietário deve dirigir-se à junta de freguesia correspondente à sua residência. Em muitas situações, o processo pode ser iniciado ou tratado através dos serviços digitais disponibilizados pela própria autarquia.

O tutor deverá ter consigo a documentação exigida, nomeadamente os elementos relativos ao registo e identificação do animal e, quando aplicável, a documentação sanitária.

Quanto custa a licença?

O preço não é igual em todo o país. O valor da licença é definido de acordo com as regras aplicáveis e pode variar consoante a categoria do cão e a freguesia.

Por isso, antes de efetuar o pagamento, é aconselhável consultar a junta de freguesia da área de residência para conhecer o valor atualizado e os documentos necessários.

A licença é uma obrigação legal e o incumprimento pode dar origem a coimas, pelo que os proprietários devem manter a situação do animal regularizada.

Além da licença, é importante garantir que o cão está devidamente identificado com microchip e registado no SIAC.

Não confunda licença com registo no SIAC

O SIAC centraliza a informação relativa aos animais de companhia e permite associar o animal ao respetivo titular através da identificação eletrónica.

Assim, ter o cão registado no SIAC não significa que a licença anual esteja automaticamente paga. São procedimentos diferentes e ambos devem ser cumpridos quando aplicáveis.

Em resumo

Se tem um cão, deve verificar:

Se está identificado eletronicamente;

Se está registado no SIAC;

Se a informação do titular está atualizada;

Se a licença anual está válida;

Se a vacinação e restante documentação obrigatória estão em dia.

Manter estas obrigações regularizadas ajuda a evitar problemas e garante que o animal se encontra devidamente identificado perante as autoridades.