A Jaguar é uma luxuosa e conceituada marca de carros, mas também ela não quer perder a corrida no mercado dos elétricos.

Assim, a empresa inglesa apresentou agora o seu conceito de carro elétrico e autónomo, designado Project Vector que, por sua vez, se destina às futuras cidades inteligentes.

O mundo dos carros elétricos tem arrastado consigo todas as empresas ligadas aos motores.

Nem mesmo as mais luxuosas, comummente destinadas aos bolsos mais recheados, querem perder a viagem, até porque o planeta precisa urgentemente de soluções energéticas e sustentáveis.

Jaguar apresentou o seu conceito de carro elétrico: o Project Vector

A marca inglesa, associada a carros luxuosos e potentes, apresentou o Project Vector, o seu conceito de carro elétrico e autónomo. O veículo faz parte da missão da empresa em atingir zero emissões de gases poluentes. Destina-se assim, a integrar as estruturas das futuras cidades inteligentes.

O Project Vector foi pensado para ser utilizado num formato de ‘boleias autónomas’ em ambientes urbanos.

De modo a transformar o conceito numa realidade, a Jaguar pretende que o veículo possa ser colocado em testes nas ruas já em 2021.

Carro elétrico da Jaguar tem apenas 4 metros de comprimento

No que respeita às características, este veículo tem um comprimento de 4 metros e no interior, as configurações variam consoante a quantidade de passageiros. Ou seja, o carro ser definido para utilização privada ou partilhada. Pode ainda ser configurado para entregas de produtos.

O Project Vector foi desenvolvido no Centro Nacional de Inovação Automotor, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, em parceria com académicos do setor automóvel.

Segundo Tim Leverton, diretor de projetos da Jaguar Land Rover:

As futuras viagens urbanas serão um conjunto de veículos próprios e partilhados, com acesso a aplicações de transporte e serviços on-demand, assim como o transporte público. A nossa visão mostra o veículo como uma parte flexível da rede de mobilidade urbana que pode ser adaptada para diferentes propósitos.

Este não é o primeiro carro elétrico da Jaguar para funcionar como transporte autónomo. Já em 2018 a marca, em parceria com a Waymo, começou a testar o Jaguar I-PACE, o primeiro carro autónomo da marca.