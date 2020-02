O mundo de impressão 3D é fantástico e é uma área que continua em expansão, muito pelas soluções de baixo custo que têm chegado ao mercado. A Creality é um dos mais populares fabricantes deste tipo de dispositivos e acaba de lançar a nova impressora LD-002R.

Veja como funciona este método de impressão DLP e conheça as características da Creality LD-002R.

Se até agora só demos a conhecer impressoras 3D de extrusão, para filamentos PLA, ABS, TPU, HIPS e outros, desta vez apresentamos então uma impressora 3D DLP.

Como funciona uma impressora 3D DLP?

A técnica de impressão DLP (digital light projector) tem como base o princípio da estereolitografia, que não é mais que o endurecimento controlado de material líquido (resina) desencadeado pela incidência de luz.

Para que tal aconteça, a luz passa assim por um LCD de alta resolução cuja imagem corresponde a cada uma das camadas que compõem o objeto a imprimir.

No seguinte vídeo poderemos ver a Creality LD-002R em ação e perceber como tudo acontece.

A Creality LD-002R

A Creality LD-002R vem equipada com um LCD (para impressão) com 2K de resolução (1440 x 2560 px), possibilitando uma precisão ao nível do mícron. Dessa forma, consegue atingir uma precisão entre 0,01 a 0,05 mm (altura da camada). A precisão nos eixos XY é de 0,075mm, tamanho esse diretamente relacionado com a resolução do LCD. É capaz de imprimir uma área máxima de 119 x 65 x 160 mm, a uma velocidade de 20-30mm por hora.

Para secagem da resina, tem uma fonte de luz UV uniforme (405nm) e reproduz um efeito de anti-aliasing de 4x ou 8x, reproduzindo assim contornos mais suaves.

Como interface de utilização tem um ecrã tátil a cores de 3,5″, permitindo fazer todas as configurações e controlar a operação. Tem ainda um sistema de filtragem de ar de carvão ativado, para reduzir o cheiro à resina durante a impressão.

Para calibração, tal como está mostrado no vídeo, tem um sistema rápido e muito simples. A impressora tem uma dimensão de 22,1 x 22,1 x 40,3 cm, pesa 7 kg e toda a estrutura é metálica, produzida com CNC e, portanto, muito robusta.

A impressora 3D Creality LD-002R está assim disponível por cerca de 230€, um valor muito competitivo olhando à qualidade e detalhe das impressões.

Creality LD-002R