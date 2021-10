Influenciadora chinesa tentou cometer suicídio durante um vídeo em direto

A influenciadora digital Lu Xiao Maomao recorria às redes sociais para divulgar as suas dicas de beleza e as novidades do mundo da moda. Contudo, há uma semana a partilha foi diferente, tendo Lu tentado cometer suicídio em direto.

O tópico sobre o assunto no Weibo – uma rede social semelhante ao Twitter, na China - atraiu 78,2 milhões de acessos.

Há uma semana, Lu Xiao Maomao, de 25 anos, trocou os habituais conteúdos sobre dicas de beleza e moda, por uma publicação simples na qual previa que seria a última e onde agradecia a companhia dos seguidores. Nesse dia, revelou ter depressão e convidou os seus seguidores a assistir a uma live que iria acontecer na mesma noite.

Aquando do início da live, a influenciadora admitiu ter chegado “ao fundo do poço”, tendo tentado cometer suicídio diante dos seguidores que a estavam a assistir. De acordo com um relatório do caso, estes estavam a incentivar que Lu bebesse o pesticida, que acabou por lhe tirar a vida, no dia seguinte, já no hospital.

Pareço estar feliz, mas tudo isto é para o espetáculo. Espero que todos fiquem felizes quando virem os meus vídeos e verão que eu também estou feliz. Já não consigo aguentar mais.

Disse a influenciadora, durante a live, de acordo com o mesmo relatório.

O caso da influenciadora, que acumulava cerca de 770 mil seguidores no Douyin – a versão chinesa do TikTok –, deflagrou nas redes sociais e um único tópico sobre o assunto no Weibo atraiu 78,2 milhões de acessos. De entre as partilhas, muitos foram os internautas que condenaram os seguidores que haviam incentivado Lu a concretizar o que planeava fazer.

Após a tragédia, a discussão centrou-se no Douyin. Isto, porque as lives devem cumprir a uma panóplia de diretrizes, por forma a prevenir conteúdo nocivo. Portanto, os internautas têm cobrado uma resposta da ByteDance, a empresa que detém a plataforma, sobre a morte de Lu Xiao Maomao.

Leia também: