Hackers divulgaram dados de mais de cem mil clientes da TAP

A TAP foi alvo de um ataque informático no final de agosto. Segundo uma nota da empresa emitida na altura, as equipas da TAP avançaram com uma investigação a este ataque e "não há qualquer risco" para a segurança dos voos.

No entanto, confirma-se que houve mesmo o roubo de dados. Os hackers divulgaram recentemente dados de mais de cem mil clientes da TAP.

TAP: Grupo de hackers Ragnar Locker tem dados de 115 mil clientes

Segundo revela o Expresso, o grupo de hackers Ragnar Locker publicou, na noite desta segunda-feira, 12, dados relativos a 115 mil clientes da TAP. Os piratas informáticos divulgaram nomes, nacionalidades, moradas, contactos telefónicos e datas de nascimento de passageiros que constam da base de dados da transportadora aérea.

Segundo revelou a TAP ao semanário...

Embora tenha sido possível conter a intrusão numa fase inicial, os atacantes conseguiram obter informações limitadas, em particular determinados dados pessoais de alguns dos nossos clientes

Os piratas informáticos, que reivindicaram a autoria do ataque na DeepWeb, ameaçam divulgar os 1,5 milhões de dados relativos a clientes da companhia que têm em sua posse.

De relembrar que o plano de contingência da TAP foi ativo e a companhia tem estado a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria.

De referir que no início de setembro, a TAP contactou vários clientes por email, alertando para o uso indevido dos seus dados, no seguimento do ataque informático. "Os hackers publicaram as seguintes categorias de dados em relação a um número limitado de clientes, entre os quais se inclui: nome, nacionalidade, género, morada, email, contacto telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente".