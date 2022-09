Como mudar para o mercado regulado de gás natural? É fácil…

Com o preço do gás a aumentar significativamente, são muitos os portugueses que pretendem regressar ao mercado regulado. Desde o início de setembro que é possível realizar esta mudança em lojas físicas dos comercializados e vão ser também possível através da internet.

Mas, como pode mudar para o mercado regulado de gás natural?

Segundo a ERSE, no mercado regulado, ao contrário do que se verifica no mercado liberalizado, a atividade exercida pelos vários comercializadores de gás natural, está totalmente sujeita às regras estabelecidas pela ERSE- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Isto significa que, no mercado regulado, os Comercializadores de Último Recurso (CUR) apenas podem aplicar aos seus clientes as tarifas e preços fixados integralmente pela ERSE. As regras contratuais são também aprovadas pela ERSE e são iguais para todos os CUR.

A partir do dia 7 de setembro de 2022, todos os clientes (consumidores domésticos e pequenas empresas), cujo consumo anual de gás não ultrapasse os 10 000 m3 , podem, se assim o pretenderem, celebrar um contrato de fornecimento de gás natural com o Comercializador de Último Recurso (CUR) da sua zona geográfica.

O que fazer para mudar para o mercado regulado de gás natural?

Se tiver abrangido pela rede de gás natural, veja aqui qual o CUR por zona geográfica. Depois contacte diretamente o CUR que fornece gás natural na sua área geográfica. A mudança será tratada pelo CUR, sem custos adicionais.

O processo de mudança é mesmo muito simples e a única coisa que deve fazer é contactar o CUR.

Explicação da ERSE