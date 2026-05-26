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SNS: acesso indevido a dados afetou mais de 100 mil utentes

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Guilherme says:
    26 de Maio de 2026 às 10:37

    Como é que o login de um médico Cubano acede a informação de todas as crianças deste país em pouco tempo, sim já que não acredito nesta treta dos 100k devem ter tido acesso a tudo, espero bem que não tentem apagar agora os registos pois os pais precisam de saber.

    Um médico deveria estar limitado a x consultas por dia umas 10, se ultrupassase iria ter que meter dados secundários como SMS ou Autenticação de Dois Fatores (2FA) / Autenticação Multifator (MFA).

    A SMS também serveria como alerta para o medico saber que alguém estaria a usar os seus dados, mas pelos vistos é a tudo a grande…

    Responder
    • a loira programadora says:
      26 de Maio de 2026 às 11:18

      O serviço do SNS que permite consultar quem acedeu está inoperacional, e apenas mostra dados de acesso anteriores a 2016.
      Assim nenhum português pode saber hoje quem andou lá a ver. Anda lá agora a PJ a chafurdar.

      Responder

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