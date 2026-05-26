SNS: acesso indevido a dados afetou mais de 100 mil utentes

O caso de acessos indevidos a dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá ser muito mais grave do que inicialmente se pensava. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), mais de 100 mil utentes podem ter sido afetados por consultas ilegítimas aos seus registos clínicos.

Cibercriminosos terão recorrido a ferramentas de IA para acesso a dados do SNS

As autoridades admitem que tenham sido usadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para automatizar e acelerar a recolha massiva de informação.

De acordo com a investigação, que citámos anteriormente, os acessos terão sido realizados através das credenciais de um médico da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho. No entanto, tudo indica que o profissional de saúde também possa ser vítima da situação, uma vez que existem fortes suspeitas de roubo ou comprometimento das credenciais.

A PJ revelou que os acessos aconteceram num curto espaço de tempo e em grande escala, algo que levanta suspeitas sobre a utilização de sistemas automatizados para recolher os dados de milhares de utentes.

O caso começou a ser investigado depois de vários cidadãos terem recebido notificações do portal SNS24 a informar sobre acessos aos seus dados de saúde por profissionais sem qualquer relação clínica conhecida. Entre os registos consultados estarão dados de crianças e adultos de diferentes regiões do país.

Entretanto, as credenciais utilizadas já foram desativadas e os acessos bloqueados. A investigação continua agora com análises forenses a equipamentos apreendidos, tentando perceber quem esteve por trás da operação e qual o destino dos dados recolhidos.

Para já, as autoridades não confirmaram se foram acedidos apenas dados administrativos ou também informação clínica sensível. Não está igualmente excluída a possibilidade de os dados terem sido usados para fraude, fins comerciais ou outras atividades ilegais.

Este incidente volta a colocar a cibersegurança no setor da saúde no centro das atenções. Com milhões de dados sensíveis armazenados digitalmente, especialistas têm alertado para a necessidade de reforçar mecanismos como autenticação multifator, monitorização contínua e proteção avançada de credenciais.