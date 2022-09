Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 para jogar com estilo

A Xbox revelou recentemente novidades acerca do seu novo Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 (em branco), anunciado na semana passada.

Venham conhecer mais detalhes sobre este comando repleto de estilo e capacidade de personalização.

Na passada semana, a Xbox revelou a chegada do novo comando para a Xbox Series X, o Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core (em branco).

Trata-se de um comando bastante elegante e com umas linhas algo extrovertidas que trazem uma beleza nova ao gaming Xbox além de mais e maiores capacidades de personalização.

É um comando que que está desenhado para satisfazer as necessidades mais competitivas do Gaming, com rendimento otimizado, grande capacidade de personalização e durabilidade acrescida.

Segundo a Xbox, o novo Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 - Core (Branco) encontrar-se-á ao preço recomendado de 129,99€ e inclui os componentes essenciais para grandes jogatanas na Xbox Series X|S.

O comando apresenta manípulos analógicos de tensão ajustável, uma pega envolvente em borracha para maior aderência e bloqueios de gatilho ultrassensíveis mais curtos. Adicionalmente, a sua durabilidade pode atingir facilmente as 40 horas de duração da sua bateria recarregável.

Por outro lado, o atual Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 Preto, com um preço recomendado de 179,99€, oferece todas as características do Elite Core e com novas formas intercambiáveis de qualidade, que se adaptam ao estilo de jogo preferido de cada jogador, incluindo novos manípulos analógicos e patilhas.

O comando permite uma grande personalização com as opções de mapeamento de botões exclusivas na aplicação Acessórios Xbox. Será possível guardar até 3 perfis personalizados e 1 perfil predefinido no comando e alternar entre os perfis de uma forma rápida com o botão Profile.

Será ainda possível, personalizar o Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 com os vários componentes que o Pack de Componentes Completo proporciona, pelo preço recomendado de 59,99€. Este pack inclui 1 botão direcional intercambiável (padrão), 4 manípulos analógicos intercambiáveis (2 clássicos, 1 alto, 1 cúpula), 4 patilhas (2 médias, 2 mini), 1 estojo de transporte, 1 estação de carregamento e 1 cabo USB-C.

Também foi anunciado na mesma altura, que no Natal, o Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 será incluído no Xbox Design Lab.

Já estão disponíveis as pré-encomendas do novo Comando Sem Fios Xbox Elite Series 2 - Core (Branco) e do Pack de Componentes Completo na Microsoft Store. Ambos estarão disponíveis no final deste mês, a partir de 21 de setembro de 2022.