Google vai trazer para o Android umas mais controversas funcionalidades do iOS 14

Quando apresentou o iOS 14, a Apple focou-se num ponto importante que essa versão ia trazer. Terminava ali a possibilidade das apps de recolherem dados dos utilizadores, se estes assim o entendessem.

Agora, e num movimento surpreendente, a Google vai seguir o mesmo caminho. Em breve e no Android acaba também a recolha descontrolada de informação dos utilizadores. A segurança sai reforçada no Android, como seria esperado.

Todos conhecem e recordam a complicação que foi à Apple implementar uma da suas mais recentes medidas de segurança. Empresas como o Facebook estavam contra e queriam que os utilizadores aceitassem a partilha de dados.

Este cenário parece agora prestes a ser alargado ao Android, de acordo com um primeiro rumor, mais tarde confirmado pela Google. Esta irá seguir o caminho da Apple e restringir o acesso a informação de utilização às apps, dependendo sempre da autorização dos utilizadores.

A grande diferença no caso do Android é que esta estará focada na apresentação de publicidade. O utilizador do sistema da Google terá de autorizar o acesso ao seu identificador único, e caso recuso este retornará apenas zeros.

Por agora, e nas versões atuais do Android, o utilizador pode escolher se quer ou não a publicidade dirigida. No entanto, qualquer app pode requerer um novo identificador para o utilizador, que passa novamente a fornecer dados seus às apps.

Segundo a Google revelou, esta mudança deverá tomar forma no final de 2021 para os smartphones que corram o Android 12. Para as versões anteriores, esta mudança deverá chegar no início de 2022, com uma atualização da Play Store.

Tal como aconteceu com o iOS, espera-se que empresas como o Facebook se manifestem contra esta medida. Vivendo da publicidade e da informação que recolhem dos utilizadores, é natural a sua resistência a estas medidas que as impedem de recolher informação destes.