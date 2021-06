Os últimos meses têm sido fortes no que toca a novidades para o Telegram. Este serviço de mensagens tem tentado, e conseguido, cativar utilizadores de outros serviços, para assim reforçar a sua de acesso e de utilizadores.

A mais recente versão beta acaba de chegar e traz algumas novidades interessantes. A equipa de programadores está apostar nas funcionalidades de comunicação e isso nota-se no que tem apresentado. Assim, em breve, vamos ter as ainda mais para as chamadas de vídeo em grupo e fundos animados.

Apesar de haver um lote grande de novidades na nova versão do Telegram, há duas que se destacam imediatamente. Falamos da possibilidade de criar novas chamadas de vídeo em grupo e a possibilidade de definir fundos de ecrã animados.

A primeira novidade ainda não está massificada na versão de testes e precisa de ter #vid no nome para poder ser usada. Desse momento em diante, os utilizadores de uma chamada de voz em grupo vão poder ligar a câmara ou partilhar o ecrã para mostrar o que estão a ver.

Está ainda longe de ser uma solução natural e ativa das chamadas de vídeo em grupo, mas é já um passo importante para a sua implementação. Depois dos testes públicos que agora se iniciam, em breve chegará na versão final.

Tal como foi dito, há ainda uma mudança gráfica nas conversas dos utilizadores. Estes podem agora definir fundos animados, com gradientes, que mudam de cor à medida que as mensagens são enviadas nas conversas.

A somar a estas duas melhorias interessantes, há ainda um conjunto de novidades avulso para serem testadas. Falamos da pesquisa que tem botões em novos locais, da vista num único local das conversas a acontecerem e muito mais.

Quem tem instalada a versão de testes do Telegram terá já acesso a esta nova versão, marcada com o número 7.80. Em breve, estará aberta e a ser usada por todos, ao ser promovida para a versão final e que pode ser instalada.