Como serviço Cloud, o Google Drive permite ao utilizador carregar e gerir todo o tipo de ficheiros. Estes são simples de organizar, recorrendo a pastas, como nos habituámos a fazer nos sistemas operativos que usamos no dia a dia.

Ainda assim, mesmo com esta ajuda, por vezes pode ser complicado ter uma gestão simples. Para ajudar nestes momentos, o Google Drive recebeu recentemente uma novidade única. Podem agora gerir os ficheiros com recurso a cores, que assim identificam pastas especiais ou as permite agrupar de forma virtual.

Com provas dadas, o Google Drive é uma das clouds mais usadas nos dias de hoje. Simples de usar, basta ter uma conta Google para estar imediatamente pronto para poderem colocar ficheiros neste alojamento e assim garantir o acesso em qualquer lugar.

Para organizar todos os ficheiros presentes, foi criada a possibilidade de ter pastas, que assim têm uma estrutura. Estas podem ser recorrentes e estar umas dentro das outras, de forma quase infinita. Isto, no entanto, traz um problema de reconhecimento rápido de pastas.

Para ultrapassar esse problema podem agora usar cores. Basta que numa pasta carreguem nos 3 pontos que estas vão ter à sua direita. No menu que será entretanto aberto, devem procurar a opção Alterar a cor, para fazer a ação óbvia que esta opção permite.

Imediatamente vai surgir uma paleta e cores, em que o utilizador poderá ter as suas pastas. Desta forma fica mais simples identificar uma origem ou o que guarda, dependendo da organização que o utilizador aplicar pra os seus ficheiros ou pastas presentes no Google Drive.

Ao escolher uma cor esta é aplicada de imediato e na pasta, que fica mais simples de reconhecer pelo utilizador. Com esta estrutura o Google Drive fica mais organizado e permite ao utilizador identificar as suas pastas de outra forma.

Criem assim uma estrutura completa com cores e consigam saber de imediato a origem dos documentos de uma pasta, o seu destino ou outra qualquer informação. Basta criarem uma estrutura que use as cores presentes e que seja simples de entender.