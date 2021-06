Seguro Automóvel: Já pediu a revisão do prémio por causa da pandemia?

O prémio é o preço do seguro, que inclui os custos da cobertura do risco, os custos de aquisição e gestão do contrato e de cobrança e os encargos relacionados com a emissão da apólice. Ao prémio somam-se os impostos e taxas a pagar pelo tomador do seguro.

Face à pandemia por COVID-19, a sua seguradora já diminuiu o valor do prémio?

Valor do prémio pode baixar por causa da baixa sinistralidade…

Os consumidores que não viram refletida na fatura do seguro automóvel a redução de sinistralidade, causada pela pandemia de COVID-19, podem pedir à seguradora uma revisão do prémio, na renovação do seguro.

De acordo com a economista da Deco Proteste, Mónica Dias…

Enquanto vigorar o regime excecional [atualmente de calamidade], aconselhamos os consumidores cujas seguradoras não tenham procedido a uma revisão do prémio, na data da renovação do seu seguro automóvel, a contactarem-nas e a solicitá-lo

A economista alerta, no entanto, para o facto de não existirem, no entanto, garantias de concretizar uma diminuição do valor do prémio, uma vez que a seguradora “não é obrigada” a fazê-lo.

Tal como o aumento de acidentes na estrada encarece o seguro automóvel, uma baixa de prémios está associada a uma redução da sinistralidade rodoviária, que se regista há mais de um ano, em todo o mundo, acompanhando o registo de infeções por COVID-19, o que tem gerado reclamações de automobilistas que pedem reembolso ou compensação.

De acordo com os dados mais recentes da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), entre 13 de maio de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, a pandemia levou as seguradoras a reduzirem os prémios em 5,2 milhões de contratos, a maior parte dos quais no âmbito do seguro automóvel (2,4 milhões).

Também em aproximadamente 5,6 milhões de apólices, das quais a maioria de seguro automóvel (3,5 milhões), a validade das coberturas obrigatórias foi prolongada em 60 dias.