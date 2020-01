Google permite agora explorar outros planetas ao estilo de Star Wars

Com o lançamento do último filme Star Wars: A Ascensão de Skywalker, lançado no mês passado, a empresa americana aproveitou o entusiasmo em redor da clássica saga de filmes espaciais e trouxe um interessante Easter Egg ao seu mapa de navegação.

Uma divertida e interessante maneira de usar o Google Maps.

Google e Star Wars… no Google Maps!

A Google foi capaz de surpreender todos os fãs da saga Star Wars com a adição de uma opção na sua aplicação Google Maps. Conforme poderá testar, esta permite explorar outros planetas e luas, à velocidade da luz. Na verdade, proporciona uma experiência semelhante à sentida a bordo da conhecida nave Millennium Falcon.

A opção aparenta estar apenas disponível apenas para a versão desktop da aplicação e apenas quando o modo satélite e vista de globo se encontram ambos ativos.

Assim, o modo satélite poderá ser selecionado ao clicar em “Satélite” no canto inferior esquerdo do mapa e a vista de globo (vista 3D) através do ícone do planeta no canto inferior direito, junto aos botões de zoom.

Como usar o modo espacial

Para ativar esta exploração espacial, o utilizador deverá confirmar que tem ambos os modos anteriores ativos. Além disso, deve também reduzir o zoom do mapa ao máximo possível.

Nesse momento, uma lista de planetas e luas deverá surgir do lado esquerdo do ecrã, permitindo viajar entre diversos pontos do universo quase instantaneamente.

Depois de o utilizador selecionar qual o local que pretende explorar, surgirá uma animação. Esta irá simular a viagem à velocidade da luz para o local escolhido, ao estilo clássico Star Wars.

As viagens espaciais são um dos pontos fortes da saga. Aliás, algo que o criador, George Lucas, nos habituou desde o lançamento do primeiro título, Star Wars: Uma Nova Esperança em 1977.