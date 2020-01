E Porque Hoje é Sexta

A loira não conseguia passar nas entrevistas para nenhum emprego. Resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro:

– Vou sequestrar uma criança! – pensou! Com o dinheiro do resgate eu resolvo a minha vida…

Ela encaminhou-se para um playground, num bairro de luxo, viu um menino muito bem vestido, puxou-o para trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete:

“Querida mãe isto é um sequestro. Estou com o seu filho. Favor deixar o resgate de 10.000 euros, amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Ass: Loira sequestradora “

Então ela pegou o bilhete, dobrou-o e colocou no bolso do casaco do menino, dizendo:

– Agora vai lá e entrega esse bilhete para a sua mãe.

No dia seguinte, a loira vai até o local combinado. Encontra uma bolsa. Ela abre, encontra 10.000 euros em dinheiro e um bilhete junto, dizendo:

“Está aí o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma loira pôde fazer isso com outra.