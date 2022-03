Google News é bloqueado na Rússia

Entre as empresas que se afastam da Rússia, as que se dizem afastar e aquelas que a própria Rússia afasta, são muitas as quedas no país que declarou guerra conta a Ucrânia.

Agora foi a vez de mais um canal de informação ser banido do país. O Google News foi bloqueado na Rússia.

O Google Notícias é o último grande serviço a ser bloqueado na Rússia. O regulador de telecomunicações do país, Roskomnadzor, bloqueou o Google News, segundo a Reuters, que citou uma reportagem da imprensa estatal Interfax.

O regulador disse que o bloqueio ao serviço de notícias Google News acontecia porque “fornecia acesso a inúmeras publicações e materiais com informações inautênticas e publicamente importantes sobre o curso da operação militar especial no território da Ucrânia”, segundo a Interfax.

Nas últimas semanas, também o Facebook, Instagram e Twitter foram alvo de bloqueio no país.