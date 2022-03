Diego Maradona foi “suspenso” do jogo FIFA 22

De acordo com as mais recentes informações, o falecido Diego Maradona, um dos melhores e mais icónicos jogadores de futebol do mundo foi agora "suspenso" do popular jogo FIFA 22.

Tal acontece devido a questões legais que não estarão regularizadas, sendo que a criadora Electronic Arts terá supostamente negociado os direitos de imagem do craque de futebol com partes erradas, ficando assim impedida de usar a sua imagem no título.

Certamente que Diego Maradona dispensa apresentações. O emblemático futebolista argentino nascido em 1960, foi considerado como um dos maiores futebolistas do mundo inteiro. Infelizmente, Maradona faleceu a 25 de novembro de 2020, com 60 anos, deixando aos fãs uma onda de tristeza e saudade.

No entanto, na impossibilidade de já ver o futebolista em campo na vida real, muitos conseguiam ainda vê-lo nos ecrãs através dos jogos eletrónicos de futebol. Mas agora já vão deixar de o ver no popular FIFA 22.

Maradona fora do FIFA 22

Esta situação acontece devido a uma disputa legal entre terceiros, a qual alega que a Electronic Arts negociou os direitos de imagem de Maradona com a parte errada, sendo que, consequentemente, a criadora norte-americana estaria então impossibilitada de exibir e reproduzir a imagem do ex-jogador no seu jogo.

Desta forma, assim que se abre o FIFA 22, os jogadores recebem a seguinte mensagem:

Devido a uma disputa legal de terceiros, tivemos que suspender o Diego Maradona de aparecer nos pacotes do FIFA Ultimate Team, Ultimate Draft e Soccer Aid World XI.

Os itens relacionados com o jogador também foram removidos do jogo e o preço dos pacotes foram corrigidos por um tempo indeterminado. O jogador estava presente no modo Ultimate Team como um ídolo de FUT, juntamente com quatro itens que representavam as diferentes fases da sua carreira.

A disputa judicial foi definida no final do ano de 2021, no entanto a família do ex-jogador argentino continua a batalhar para concluir afinal quem é que tem os direitos de imagem de Maradona e a sua marca.