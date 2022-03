Altice Portugal: Receitas sobem 9,1% em 2021 para 2.314 milhões de euros

A Altice Portugal está em fase de mudança. Como revelamos recentemente, Alexandre Fonseca deixou a liderança da empresa e passou a assumir funções executivas internacionais no Grupo Altice. Ana Figueiredo, reconhecido quadro superior da Altice que, até ao momento, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana, irá substituir Alexandre Fonseca.

Relativamente a números, a Altice Portugal revelou agora que as receitas em 2021 subiram 9,1% em 2021 para 2.314 milhões de euros.

Altice Portugal com um crescimento de 4,5% no investimento

As receitas da Altice Portugal cresceram 9,1% no ano passado, face a 2020, para 2.314 milhões de euros, tendo o investimento crescido 4,5% para 487 milhões de euros, anunciou hoje a dona da MEO.

Em comunicado, a Altice Portugal refere que "regista crescimento das receitas em 2021, de 9,1%, atingido 2.314 milhões de euros", sendo que, no mesmo período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) "cresceu 2,3% face ao ano anterior, totalizando 853 milhões de euros".

O investimento total no ano passado "foi de 487 milhões de euros, um incremento de 4,5%", lê-se no comunicado.

As receitas do quarto trimestre cresceram 11,8%, em termos homólogos, para 624,4 milhões de euros, e subiram 5,9% face aos três meses anteriores, "impulsionadas pela performance apresentada por ambos os segmentos".

No último trimestre do ano passado, o EBITDA aumentou 4,2%, face a igual período de 2020, para 214 milhões de euros, sendo que "esta performance decorre de um controlo efetivo dos custos operacionais, em simultâneo com o aumento constante das receitas trimestre após trimestre".

O investimento [capex] realizado no quarto trimestre totalizou 148,6 milhões de euros, reforçando o valor face aos trimestres anteriores (+35,4% face ao 3.º trimestre) e mais 16,7% em termos homólogos", o que reflete "o compromisso da Altice Portugal com a expansão da rede de fibra, adicionando novamente neste trimestre mais 100 mil novas casas (e mais 408 mil desde janeiro), fechando o ano de 2021 com seis milhões de casas passadas em Portugal

Via comunicado enviado ao Pplware.

O investimento "contínuo na rede móvel impulsionou uma penetração 4G de 99,8% no final do ano", sublinha.

O segmento de serviços empresariais, "ciente da importância crítica dos serviços prestados, mostrou aos clientes a relevância de tecnologias de rede avançadas, conectividade confiável e soluções integradas, para transformar e imaginar novos modelos de negócio e prosperar no futuro", refere.

No último trimestre do ano, a empresa "registou mais 94,6 mil adições líquidas no negócio móvel e mais 287,0 mil pós-pagas no total do ano".

Paralelamente, os serviços fixos registaram "mais 30,4 mil adições líquidas no último trimestre e mais 142,1 mil nos últimos 12 meses".

Já os clientes únicos B2C (empresa para consumidor) "cresceram 17,7 mil durante 2021, alavancados na manutenção do ritmo de adições brutas e da manutenção do Churn em patamar baixo", explica a Altice Portugal.

As receitas do segmento consumo "demonstraram um forte desempenho" no quarto trimestre, "fixando-se em 323,8 milhões de euros" e "1.247,8 milhões de euros em 2021 (o que representa variações homólogas de +3,8% e +4,3%, respetivamente)".

Relativamente aos três meses anteriores, as receitas subiram 2,9% e o número de clientes únicos aumentou trimestre após trimestre, e ano após ano (+1,1%).

O desempenho "foi impulsionado pelos negócios fixo e móvel, que assistiram ao crescimento da base de clientes através do robusto processo de angariação, potenciado pelo binómio fibra/convergência, e pelo controlo dos desligamentos", salienta a dona da MEO.

No segmento de serviços empresariais (combina os segmentos empresarial – B2B, 'wholesale' e as restantes unidades de negócio da Altice Portugal], as receitas ascenderam "os 300,6 milhões de euros no quarto trimestre do ano e 1.065,9 milhões de euros em 2021, traduzindo-se em variações homólogas de +22,0% e +15,2%, respetivamente".

Tal reflete "também o desempenho da Unisono", acrescenta, referindo que face aos três meses anteriores, cresceu 9,4%.

"Esta evolução é fruto do fomento da transição digital bem-sucedida, da fiabilidade e da cobertura das redes, mas também da segurança das plataformas e da qualidade de serviço", argumenta a Altice Portugal.

"Apesar da incerteza ainda presente, 2021 foi sem dúvida um período de recuperação em que a economia e a sociedade retomaram algum controlo sobre as contrariedades decorrentes da pandemia e em que se assistiu ao regresso do crescimento da atividade empresarial e do aumento da dinâmica de mercado, o que possibilitou a recuperação gradual da confiança pelo tecido empresarial, antecipando a melhoria das perspetivas económicas", conclui a empresa.

Na semana passada, em 18 de março, foi anunciado que Ana Figueiredo é a nova presidente executiva da Altice Portugal a partir de 02 de abril, substituindo Alexandre Fonseca, que passa a ter funções executivas internacionais no grupo, acumulando com o cargo de 'chairman' na subsidiária portuguesa.