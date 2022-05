O Android Auto é uma das melhoras criações da Google. Este sistema conseguir trazer para o automóvel mais do que o ecrã do smartphone, dotando-o de novas funcionalidades e explorando o sistema de entretenimento das viaturas.

Uma alternativa que existiu durante vários anos mantinha o Android Auto no smartphone, dispensando o ecrã do carro. A Google tem estado a remover esta solução e agora deu mais um passo, ao remover esta proposta de mais versões do seu sistema.

A Google quer que o Android Auto seja cada vez mais uma proposta integrada no seu sistema operativo móvel. Até há pouco tempo era apenas uma app adicional, mas com o Android 12 tudo foi alterado e é agora uma parte do sistema.

Ao mesmo tempo, a Google removeu também o suporte para o Android Auto p/ ecrãs de tlm, não permitindo a sua instalação. Remete agora para o próprio Android e para a área dedicada ao Auto, onde tudo poderá ser configurado pelo utilizador.

O que agora é relatado é que o Android Auto p/ ecrãs de tlm perderá também o suporte para versões mais antigas do sistema da Google, mostrando que há mais alterações a caminho. Esta proposta deverá também ser integrado no sistema nestas versões.

A provar isso estão mensagens que estão a ser mostradas aos utilizadores, indicando a mudança. Nestes alertas é revelado que "O Android Auto para ecrãs de telefone deixará de funcionar em breve", sem que seja revelada mais informações ao utilizador.

Este aviso é apresentado quando os utilizadores lançam a app num dispositivo móvel. Apesar de não serem revelados mais detalhes na notificação, o objetivo é obviamente direcionar os utilizadores para o novo modo de condução que o Google Maps e outras propostas oferecem aos utilizadores.

Não existe ainda uma data oficial para que esta mudança aconteça e para que esta app perca o seu suporte. A Google deverá revelar mais informação e breve, preparando os utilizadores para a migração para as suas novas propostas.