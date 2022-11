Funcionários da SpaceX acusam a empresa de violar a lei laboral

O empresário Elon Musk tem agitado as águas em algumas das suas empresas, como temos vindo a acompanhar nos últimos dias. Em mais uma onda de despedimentos, a SpaceX foi acusada pelos lesados de violar a lei laboral.

A queixa foi apresentada na quarta-feira, ao National Labor Relations Board.

Um grupo de funcionários fez circular uma carta aberta que alertava para o comportamento de Elon Musk. Depois de sere despedidos, apresentaram uma queixa, acusando a SpaceX de violar as leis laborais.

A queixa foi apresentada na quarta-feira, ao National Labor Relations Board, e detalha o rescaldo daquilo que alegadamente aconteceu depois dos funcionários terem feito circular a carta, na SpaceX, em junho. Entre outras coisas, o documento apelava aos executivos para condenarem o comportamento que Elon Musk havia tido em público, no Twitter.

De acordo com o ABC News, a carta dos funcionários foi enviada algumas semanas depois de ter surgido uma notícia, nos meios de comunicação social, que partilhava que Elon Musk tinha dado 250.000 dólares a uma hospedeira de bordo, de modo a anular um potencial processo de assédio sexual contra ele. Na altura, o empresário negou as acusações.

Na carta, os funcionários pediram que a SpaceX aplicasse a sua política contra comportamentos inaceitáveis e se comprometesse com um processo transparente de respostas às alegações de má conduta.

Funcionários despedidos alegam que SpaceX violou a lei laboral

Um dia depois de fazerem circular a carta aberta, cinco dos empregados que a assinaram foram despedidos. Algumas semanas mais tarde, foram despedidos outros quatro colaboradores.

Numa declaração, Paige Holland-Thielen, uma das funcionárias que participou na carta e foi posteriormente despedida, disse que, enquanto engenheira na SpaceX, experimentou "problemas culturais profundos" e confortou os colegas que tinham experimentado problemas semelhantes.

Redigimos a carta para comunicar ao pessoal executivo os seus termos e mostrar como a sua falta de ação criou barreiras tangíveis ao sucesso a longo prazo da missão. Nunca imaginámos que a SpaceX nos despedisse por tentarmos ajudar a empresa a ter sucesso.

Tom Moline, que também foi despedido, depois de a carta começar a circular pela SpaceX, explicou que a “administração utilizou esta filosofia de 'fins justificam os meios' para fechar os olhos aos maus tratos, assédio e abusos em curso", tendo sido muitos deles "diretamente encorajados e inspirados pelas palavras e ações do CEO”.

“Pessoas poderosas conseguem quebrar as regras”

Conforme partilhou a ABC News, para Jeffrey Pfeffer, professor especializado em comportamento organizacional na Stanford University, as alegações não foram uma surpresa. Isto, porque está familiarizado com o estilo de liderança de Elon Musk, especialmente agora, com a aquisição do Twitter.

O sucesso que o empresário conseguiu alcançar enquanto CEO de empresas como a SpaceX e a Tesla criou aquilo que o professor apelida de arrogância sob a falsa noção de que tudo gira em torno do “génio individual”. Na sua opinião, "pessoas poderosas conseguem quebrar as regras", porque "pensam que não estão vinculadas pelas mesmas convenções que as outras pessoas".

