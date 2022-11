Está instalada a confusão completa no Twitter. Os casos somam-se a cada dia e novas situações anormais vão sendo conhecidas. Elon Musk quer controlar esta rede social, mas parece que não o está a conseguir.

O mais recente caso surgiu há poucas horas, com o fecho dos escritórios do Twitter. Não existe qualquer informação oficial, mas tudo aponta para que exista um receio grande de haver sabotagem pelos colaboradores.

Escritórios do Twitter foram fechados

A chegada de Elon Musk ao Twitter não podia estar a correr pior. As medidas que o homem forte da Tesla está a aplicar estão a chocar de frente com o que eram as políticas da empresa e as saídas de funcionários têm sido constantes.

Agora, e sem qualquer informação adicional, a decisão de fechar os escritórios do Twitter foi tomada. Não foi dada qualquer justificação aos funcionários e a empresa notificou apenas que estes estão com acesso restrito e nem os cartões de acesso vão funcionar.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

Elon Musk tem receio de sabotagem

As informações que vão surgindo, dão conta de que esta decisão terá vindo de Elon Musk e têm uma razão bem clara. O novo dono do Twitter estará com receio de que os funcionários possam realizar atos de sabotagem e assim criar problemas a esta rede social.

Há ainda quem avance que este bloqueio de acesso aos edifícios tenham uma outra razão. Depois de muitas saídas e despedimentos, as equipas de controlo aos escritórios do Twitter não têm informações corretas sobre quem pode ou não entrar nos escritórios.

We're hearing this is because Elon Musk and his team are terrified employees are going to sabotage the company. Also, they're still trying to figure out which Twitter workers they need to cut access for. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

Seja qual for a razão para esta decisão, tudo aponta que o acesso só será reestabelecido na próxima semana. As informações existentes apenas revelam que tudo deverá voltar ao normal no próximo dia 21, terça-feira. Resta saber se esta será a data certa ou se haverá novas limitações.

Este é apenas mais um caso na longa lista de problemas que o Twitter tem enfrentado. A gestão de Elon Musk tem sido a causa de todas estas questões e traz uma péssima imagem a esta rede social, que tem também vindo a perder cada vez mais utilizadores.