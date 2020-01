Finanças: Quer registar faturas? E-fatura não está a funcionar

Se tentou aceder ao site E-fatura nos últimos dias e teve problemas fique a saber que o problema não é seu. O site não está a funcionar, numa altura em que muitos contribuintes tentam aceder para validar se está tudo OK.

De acordo com a mensagem apresentada, o site está com problemas “Por motivos de ordem técnica não nos é possível responder ao seu pedido”.

No site E-fatura os contribuintes podem ver as faturas registadas relativamente a 2019. Caso verifiquem que faltam faturas, é possível registar manualmente e comunicar assim essa informação ao Fisco. No entanto, o site E-fatura não está a funcionar. Quem tentar aceder receberá a mensagem apresentada na imagem seguinte.

Problema técnico deixa site e-fatura em baixo

Questionado pelo Expresso, o gabinete de imprensa do Ministério das Finanças ainda não esclareceu quais são os motivos para esta paralisação na plataforma.

De relembrar que até 25 de fevereiro existe a possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente. De 15 a 31 de março os contribuintes podem apresentar uma reclamação, caso não concordem das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT.

Depois de um período negro, devido a problemas técnicos, o Portal das Finanças tem-se apresentado estável. No entanto, este problema técnico registado ao nível do e-fatura não permite agora que os contribuintes acedam à sua informação. Esperamos que a resolução seja breve.

