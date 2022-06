Êxodo empresarial: Russos procuram produtos piratas da Microsoft e mudam para o Linux

Apesar de, na teoria, os russos apregoarem ter alternativas aos produtos e serviços do ocidente que fecharam a sua atividade no país, a verdade é que não é bem assim. Segundo o jornal Kommersan, os russos estão à procura de software Microsoft pirata online após a gigante tecnológica americana ter parado as vendas no país por causa da sua invasão da Ucrânia.

À medida que o tempo de guerra se vai acumulando e a presença das multinacionais ocidentais escasseando, a população da Rússia vai ficando mais pobre e com menos recursos, em relação a determinadas ferramentas.

Microsoft terá mais pirataria a correr na Rússia

Segundo o Kommersant, as pesquisas na web baseadas na Rússia por software pirata da Microsoft aumentaram até 250% após a empresa ter suspendido novas vendas a 4 de março. Em junho, até agora, houve um aumento de 650% nas pesquisas de downloads de Excel, acrescentou o meio de comunicação.

A Microsoft disse no início deste mês que está a reduzir significativamente os negócios na Rússia, juntando-se a uma longa lista de empresas que estão a encerrar negócios no país no meio de sanções generalizadas por causa da guerra na Ucrânia.

A mudança atinge duramente a Rússia porque o país depende de software estrangeiro para alimentar muitos dos seus sistemas tecnológicos de fabrico e engenharia, informou a Bloomberg na terça-feira.

Linux agora parece ser a única alternativa "legal"

Também as agências governamentais russas estão a mudar do sistema operativo Windows da Microsoft para o sistema operativo Linux, informou o Moscow Times na sexta-feira passada. Programadores de sistemas russos, dedicados a desenvolver para o sistema operativo de código aberto Linux, também estão a ver mais procura, informou Kommersant.

No entanto, nem todos os sectores são capazes de trocar os seus sistemas facilmente. No caso das indústrias, o software é geralmente incorporado em maquinaria e os fornecedores normalmente não dão aos clientes acesso ao código, conforme referiu Sergey Dunaev, o chefe de informação da gigante siderúrgica Severstal.

Todas as indústrias enfrentam os mesmos problemas. Muitos processos em unidades modernas são controlados por software.

Referiu Dunaev à agência noticiosa.

Mesmo que tentem ser independentes das plataformas do ocidente, a verdade é que há poucas alternativas disponíveis a curto prazo.

Os analógicos russos nesta área são muito mais fracos e a necessidade é grande. Mas por agora a abordagem é confiar na pirataria e em cópias desatualizadas, que é um beco sem saída e não sustentável.

Concluiu Elena Semenovskaya, uma analista focada na Rússia da IDC.