Eurostat revela que preços do gás e eletricidade atingiram máximos históricos em 2022

Na União Europeia bateu-se o recorde de preços da eletricidade e do gás para consumo doméstico. Os dados foram divulgados pelo Eurostat e são referentes ao segundo semestre do ano.

No segundo semestre de 2022, que compreende os meses de junho a dezembro, o preço médio da eletricidade subiu para os 28,4 euros por 100 quilowatts hora (kWh), face aos 23,5 euros do mesmo semestre de 2021, no que respeita ao consumo doméstico. O Eurostat revela, além disso, que o preço do gás subiu para os 11,4 euros por 100 kWh, que era de 7,8 euros por 100 kWh no período homólogo.

Segundo o relatório, ainda assim, depois dos valores recorde terem sido atingidos na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia (em 22 de fevereiro de 2022), as medidas adotadas pelos Estados-membros para mitigar a escalada já contribuíram para uma estabilização dos custos.

Os impostos no custo da eletricidade tiveram uma forte redução em toda a UE, passando dos 36% para os 16% na média da UE, o que representa uma quebra de 18,3%. Já no gás, o valor a pagar por impostos caiu dos 27% para os 14%. Foi um alívio para os consumidores, contudo, representa mais uma sobrecarga para as contas públicas.

De notar que o preço da eletricidade para consumo doméstico não aumentou em Malta, onde o mercado é regulado, e nos Países Baixos, onde é subsidiado. Segundo o relatório, os preços médios mais altos da eletricidade para consumo doméstico, incluindo taxa e impostos, foram na Dinamarca (58,7 €/100 kWh), Bélgica (44,9 €/100 kWh) e Irlanda (42,0 €/100 kWh) e os mais baixos na Hungria (10,8 €/100 kWh), Bulgária (11,5 €/100 kWh) e Malta (12,8 €/100 kWh).

Quanto ao gás, o preço médio para consumo doméstico subiu nos 27 países da UE, com a Suécia, Dinamarca e Países Baixos a apresentarem os valores mais altos.

No caso nacional, em Portugal, o preço da eletricidade subiu para os 21,7 €/100 kWh de 20,89 €/100 kWh no período homólogo. O gás teve um aumento de 21,9€/100 kWh para os 22,2 €/100 kWh.