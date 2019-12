É oficial! Madrid proíbe telemóveis nas salas de aula

Telemóvel na sala de aula: sim ou não? A questão é um pouco abordada por todo o mudo e as análises diferentes. Madrid confirmou agora que a partir do próximo ano não haverá telemóveis nas salas de aula.

Quem arriscar usar os telemóveis, poderá ver o seu equipamento apreendido!

Depois dos Governos Regionais da Galiza e Castela-Mancha, agora foi a vez de Madrid banir os telemóveis nas salas de aula. A notícia está a ser avançada pelo El Mundo.

De acordo com declarações do Ministério da Educação ao El Mundo ao canal, “o objetivo passa por conseguir que os alunos melhorem os resultados académicos”. Além disso, esta é também uma medida para combater o cyberbullying e bullying”.

Esta decisão afetará mais de 800.000 alunos e 1700 colégios escolares. Relativamente aos colégios privados, estes decidirão se irão implementar tal medida.

Segundo dados do INE, 66% dos alunos com idades entre os 10 e 15 anos usam telemóvel. A percentagem de alunos com telemóvel, com idade superior a 13 anos, é de 80%.

Caso algum aluno tente usar o telemóvel na sala de aula, este poderá ser punido pelo professor ou pela Direção da Escola. Como “medida mais extrema”, o telemóvel poderá ser confiscado durante um período temporário.

O Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, em Lourosa, Santa Maria da Feira, teve a iniciativa de implementar esta proibição há cerca de 2 anos e o resultado é muito positivo para todos: alunos, escola e pais. Na França também já foram proibidos os telemóveis em sala de aula.

Será que esta medida fazia sentido em Portugal (em todas as escolas públicas)?