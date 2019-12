A Apple tem sido implacável com quem comete crimes que atentem contra a sua boa imagem ou serviços prestados aos clientes. Conforme foi reportado, casos recentes, como o Hacker que roubou fotos de celebridades, foram levados à justiça e o “hacker” acabou preso. Ou ainda o caso do jovem de 13 anos que quis surpreender a Apple e por pouco evitou a prisão. Agora chega-nos mais um caso com as contas iCloud.

Um jovem de 22 anos foi condenado depois de tentar chantagear a Apple e exigir 100.000 dólares em cartões iTunes.

Atualmente, com as ferramentas disponíveis nas mãos das autoridades e entidades privadas de segurança, o crime sobre estas gigantes não compensa. Ou seja, mais tarde ou mais cedo, os criminosos acabam por serem apanhados nas malhas da lei.

Um exemplo desta realidade foi dado por um aspirante a hacker de 22 anos. O rapaz foi condenado após tentar e não conseguir enganar a Apple em 100 mil dólares, exigidos em cartões-presente do iTunes, anunciou a Agência Nacional do Crime da Grã-Bretanha (NCA).

Se a Apple não pagasse, o hacker iria apagar 319 milhões de contas iCloud

Kerem Albayrak, do norte de Londres, enviou um e-mail à Apple Security em março de 2017. Nessa correspondência era referido que possuía acesso a 319 milhões de contas iCloud. Ele inicialmente ameaçou vender a informação para “amigos da internet”, e exigiu um resgate de 75 mil dólares em moedas criptográficas ou cartões de presente do iTunes.

Uma semana depois ele enviou à Apple um vídeo dele mesmo no YouTube a ter acesso a duas contas iCloud aleatórias. Além disso, demonstrou que tinha em mente outras alternativas para realizar dinheiro com esta informação. Dois dias depois, o jovem aumentou o pedido de resgate para 100.000 dólares e ameaçou redefinir todas as contas de fábrica.

A Apple relatou a tentativa de extorsão, e em 28 de março de 2017 os investigadores da NCA prenderam Albayrak em sua casa em Londres.

Por trás estava um grupo criminoso turco?

Após apreender os seus dispositivos, a NCA descobriu que Albayrak era um porta-voz de um grupo hacker chamado “A Família do Crime Turco”. Posteriormente, os registos mostraram Albayrak a dizer ao grupo que o ataque aconteceria “99,9%” e que mesmo que não acontecesse, “vocês ainda vão ter MUITA atenção dos multimédia”.

Apesar da ameaça, a NCA e a Apple não encontraram provas de que a Apple tivesse sido realmente comprometida. A NCA caracterizou o Albayrak como um “cibercriminoso faminto”. Depois da sua prisão, Albayrak disse aos investigadores: “Quando se tem poder na internet é como fama e todos nos respeitam, e todos estão a persegui-lo agora.”

O Albayrak declarou-se culpado de uma acusação de chantagem e duas de impedir o acesso a um computador. Como resultado, o jovem recebeu uma pena de prisão suspensa de dois anos. Além disso, vai ter de fazer 300 horas de serviço comunitário e um toque de recolher eletrónico que irá reduzir quando ele for autorizado a usar dispositivos eletrónicos.