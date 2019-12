A Electronic Arts e a Respawn revelaram recentemente a Apex Legends Global Series, a primeira competição internacional eSports de Apex Legends.

Com previsões de jogadores de mais de 60 países de todo o Mundo, este é o pontapé de saída para uma competição mundial que certamente começará a fazer parte do panorama internacional eSports.

Apex Legends, foi lançado este ano mas parece que já passaram vários, dado o sucesso do jogo. O jogo foi lançado na onda de Fortnite e aproveitou da febre dos jogos Battle Royal que se tem vindo a fazer notar.

Apex Legends o Battle Royale da Electronic Arts também vai ter a sua competição eSports!

Apex Legends, cuja história partilha o Uinverso Titanfall, desde cedo ganhou o seu espaço e a maior prova de que se mantém de boa saúde é precisamente a que vos trazemos aqui.

Isto pois, a Electronic Arts e a Respawn Entertainment anunciaram a chegada de Apex Legends Global Series, a competição oficial de Apex Legends e que irá contar com torneios online e eventos em direto com os melhores jogadores de PC do jogo.

Pelo que foi revelado os ganhos dos vencedores poderão ascender a mais de 2,5 milhões de euros (acumulados).

A Apex Legends Global Series terá começo com 12 eventos globais em direto geridos pela EA e pela Respawn e produzidos por grandes organizadores de torneios de eSports como PGL e GLL. O torneio terá começo no dia 25 de janeiro de 2020.

“O coração de Apex Legends está na competição”, destacou Vince Zampella, CEO da Respawn. “Esperamos que os eSports ganhem um grande protagonismo no futuro de Apex Legends. Tudo começa aqui, com a Apex Legends Global Series. Estamos ansiosos por conhecer quem se irá tornar na verdadeira Lenda da arena, entre todos os nossos milhões de jogadores”.

Mais de 2,5 milhões de euros de prémios acumulados.

Para muitos jogadores tudo terá inicio com uma competição online onde poderão avançar posições até chegar aos Challenger Events regionais e, posteriormente, aos Premier Events globais. Os jogadores poderão ganhar pontos na Apex Legends Global Series pela sua prestação em alguns eventos online e outros em direto, já aqueles que se destacarem na competição serão convidados às quatro Apex Legends Global Series Principais, os quatro torneios com o nível competitivo mais alto.

“Apex Legends é um dos lançamentos mais importantes na história dos videojogos e tem um imenso potencial de eSports”, assinala John Nelson, Comissário de Jogos Competitivos de Apex Legends. “Depois de comunicarmos à nossa comunidade, criámos um ecossistema acessível de Apex Legends onde qualquer jogador poderá converte-se numa estrela enquanto o mundo observa a nossa versão única e divertida dos eSports deste Battle Royale“.

Foi ainda revelado que os três primeiros Eventos Principais irão receber 100 equipas de três jogadores de todo o mundo, enquanto que o quarto Evento Principal, a Apex Legends Global Series Championship, irá receber a grande final. Apenas as 60 melhores equipas da Apex Legends Global Series serão convidadas a competir por quase um milhão de euros em prémios e conquistar o título de Campeão Mundial da Apex Legends Global Series.

Os quatro Eventos Principais irão arrancar na modalidade Match Point de Apex Legends, formato que se estreou na Apex Legends Preseason Invitational de setembro com uma grande receção. Em Match Point, as equipas que chegarem à final terão que alcançar um limiar de pontos mediante a combinação da posição no ranking de cada equipa durante a partida e o seu número de eliminações. Apex Legends é o único Battle Royale eSports que conta com esta modalidade de jogo.

A primeira competição da Apex Legends Global Series será um Torneio Online que terá lugar no próximo dia 25 de janeiro de 2020 e cujas inscrições se abrirão no inicio desse mesmo mês.