E a TDT? 93% das famílias portuguesas pagam por serviço de TV

Há quem diga que a TV tem de se reinventar até porque os serviços online estão a crescer significativamente. No entanto, em Portugal, mesmo com a Televisão Digital Terrestre, o número de famílias portuguesas que pagam por um serviço de TV tem crescido.

Em 2020, 93,2% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição, um crescimento de 5,4 pontos percentuais face ao ano anterior.

Os dados são da ANACOM e revelam que a adesão aos serviços de TV paga tem vindo a crescer no nosso país. Segundo dados publicados hoje, o número de assinantes de serviços de TV atingiu os 4,2 milhões, mais 163 mil (+4%) do que no ano anterior.

O crescimento deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH), que registaram mais 276 mil assinantes face a 2019 (+14,4%), atingindo 2,2 milhões de assinantes. Este crescimento resultou não só da captação de novos clientes, mas também da transferência para FTTH de clientes que anteriormente se encontravam suportados nas outras redes, revela a ANACOM.

MEO lidera no número de clientes de serviço de TV

No final de 2020, a MEO foi o prestador com a quota de assinantes de TV mais elevada (40%), seguindo-se o Grupo NOS (39%), a Vodafone (17,3%) e a NOWO (3,5%). No segmento residencial, o Grupo NOS manteve a quota mais elevada (39,8%), seguindo-se a MEO (38,6%), a Vodafone (17,6%) e a NOWO (3,9%).

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao mesmo período do ano anterior, tendo as suas quotas aumentado 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS (-1,1 pontos percentuais) e da NOWO (-0,4 pontos percentuais).

O relatório completo pode ser obtido aqui. Apesar da oferta no TDT, os portugueses optam por ter um serviço pago de TV. É verdade que em Portugal o serviço TDT está muito limitado, apesar de se saber que em breve ganhará